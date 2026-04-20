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▲賴立彪則說，這2、3年時間他與許舒博往返日本、韓國、東南亞、澳洲及歐洲拓銷，「其實效果有限，因為畢竟他們的飲食跟我們不太一樣」（圖／記者邱曾其攝影）

▲鄭春綢說，2016年全國有約有1.7萬台遊覽車、927家車行，現在只剩下1.3萬台、888家車行。（圖／記者邱曾其攝影）

鄭習會後，中國國台辦12日宣布「10項惠台措施」，涵蓋觀光、農漁產品。全國商業總會今（20）日召開記者會，邀請率旅行、旅館、食品、糕餅、遊覽車、蔬果輸出等產業代表，表達訴求。他一開始直接表示，自己沒有收到中方施壓及壓力，倒是收到台灣政府電話，更直言「我們也是有選票的。」許舒博致詞說，今天有7家產業工會到場，主要是因為只有跟7家關聯，否則也可以找來上百位理事長到場，「但是假設我請娃娃機公會來，你會覺得好笑，跟我跟娃娃機什麼關係？」他接著問在場所有理事長，有沒有任何一個接到中方任何的施壓電話，更自爆「反而我們有接到台灣政府方面的電話」，但他強調，政府不能用任何方式來阻撓我們講話。我們台灣是一個民主社會，各產業的心聲本來就有自由發揮的權利，絕對不是誰來施壓可以控制的。對於台灣政府誰講對電話，他未在現場透露，更說如果政府出來否認說完全沒人打，那他出來講，更要說大家可以到媽祖前面發誓。他重申，產業界才是真正的中間選民，他們也是選票的，不管是國民黨、民進黨還是民眾黨，只要能夠提出好的政策出來都會支援。他也呼籲台灣及中國政府，如今竟然有好措施，那就應該要接納，也希望雙方不要又因為政治因素中斷，「兩邊都在政治化，之後就不好」，既然開了就開了，那就按制度執行。觀光旅館商業同業公會理事長蕭景田說，產業從疫情之後就斷鏈，近期好不容易有所復甦，看到國台辦惠台措施是非常可喜的現象，認為台灣政府也不要龜縮起來不回應，建議兩岸在觀光應該擴大來辦，不管是哪一個省份，不管是哪一個地方的機場擴大。旅館商業同業公會全國聯合會副理事長張琄菡說，在台灣入境旅客最高峰的時候約1200萬人次，保守4分之1是中國旅客，期待在未來如果中客開放後，起碼可以提升15%左右的住宿率，對各個飯店來講是不無小補。食品流通商業同業公會全國聯合會榮譽理事長賴立彪則說，這2、3年時間他與許舒博往返日本、韓國、東南亞、澳洲及歐洲拓銷，「其實效果有限，因為畢竟他們的飲食跟我們不太一樣」，認為中國如今釋出橄欖枝，為什麼不接納，表示中國才是最大的市場，即便股市上3萬多點，但是去除電子業之外，傳產真的很辛苦。旅行商業同業公會全國聯合會理事長吳盈良表示，疫情後唯有兩岸直航航班明顯落後，強調台灣旅遊業不僅要日本、歐美等國，更需要中國旅客。遊覽車客運商業同業公會全國聯合會理事長鄭春綢說，2016年全國有約有1.7萬台遊覽車、927家車行，現在只剩下1.3萬台、888家車行。她指出，過去遊覽車司機月收入可以到10萬以上，現在可能只剩下4萬，更會面臨客運業者開出8萬元月薪搶人，所以實在苦不堪言。商總聲明也呼籲，兩岸直航為便民措施，應全面開放組團來台，以促進兩岸觀光交流。另，無論是藍綠執政縣市，都應一視同仁，不要差別待遇，以免政治解讀。以公平一致性為原則，才能夠讓相關措施真正發揮效果，也才能夠讓多數台灣民眾更為理性務實看待兩岸經貿關係。