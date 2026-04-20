張凌赫因古裝劇《逐玉》人氣狂飆，近來內娛曝光「最受期待角色排行榜」，張凌赫在《歸鸞》中飾演的蕭厲，以及《這一秒過火》中的慕容清嶧攻佔冠亞軍，第三名則是肖戰在《十日終焉》中飾演的齊夏。

我是廣告 請繼續往下閱讀
張凌赫2部劇登最受期待排行　肖戰卡位第3名

張凌赫在《逐玉》中飾演「武安侯」謝征，霸榜美強慘、強制愛賽道，讓許多粉絲為之瘋狂，漲粉超過300萬，因而帶火接下來兩部待播劇《歸鸞》、《這一秒過火》，分別成為2026最期待角色排行榜冠亞軍。

第三名是肖戰在《十日終焉》中飾演的齊夏，第四名是鞠婧禕在《來戰》中飾演的阿黛，她連續攻佔第4到第6名，還有《萬花世界》的蘇綠夏、《千香》的江黎非。

第七名和第八名，是龔俊在《白衣公卿》飾演的孟劍卿、葉昭，以及《鳳舞九天》陸小鳳。迪麗熱巴《雖然不能同時擁有一切》衛藍只排第9，最後是王櫓杰在《我們的少年時代》中飾演的付彬言。

▲張凌赫2部戲的角色受到期待。（圖／翻攝自微博@歡網大數據）
▲張凌赫2部戲的角色受到期待。（圖／翻攝自微博@歡網大數據）

《逐玉》謝五揭番外篇生活！樊長玉、謝征生雙胞胎：每天忙著帶娃

Netflix《逐玉》5位男配角都是天菜！「張凌赫舅舅」建模神顏殺瘋

張凌赫拍《逐玉》真對田曦薇動心？小表情露餡　劇迷：不可能沒愛

相關新聞

張凌赫輕貼王楚然！《這一秒過火》極限曖昧　近2千萬粉絲又暈船

《這一秒過火》何時播？傳有望5月上線　張凌赫虐戀準大嫂王楚然

《逐玉》張凌赫漲粉320萬！新戲《這一秒過火》愛上大嫂王楚然

張凌赫第二！《冰湖重生》李昀鋭是籃球國手　體脂4%被封薄肌天菜

李欣容編輯記者

畢業於世新大學新聞學系，大學時曾在美妝雜誌《大美人》實習，畢業後任職於《ETtoday》近6年，目前為《今日新聞》NOWNEWS新聞處娛樂中心記者，長期關注戲劇、名人相關動態，擅長撰寫人物專訪，在這些好看的電視劇背...