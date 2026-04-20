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▲張凌赫2部戲的角色受到期待。（圖／翻攝自微博@歡網大數據）

張凌赫因古裝劇《逐玉》人氣狂飆，近來內娛曝光「最受期待角色排行榜」，張凌赫在《歸鸞》中飾演的蕭厲，以及《這一秒過火》中的慕容清嶧攻佔冠亞軍，第三名則是肖戰在《十日終焉》中飾演的齊夏。張凌赫在《逐玉》中飾演「武安侯」謝征，霸榜美強慘、強制愛賽道，讓許多粉絲為之瘋狂，漲粉超過300萬，因而帶火接下來兩部待播劇《歸鸞》、《這一秒過火》，分別成為2026最期待角色排行榜冠亞軍。第三名是肖戰在《十日終焉》中飾演的齊夏，第四名是鞠婧禕在《來戰》中飾演的阿黛，她連續攻佔第4到第6名，還有《萬花世界》的蘇綠夏、《千香》的江黎非。第七名和第八名，是龔俊在《白衣公卿》飾演的孟劍卿、葉昭，以及《鳳舞九天》陸小鳳。迪麗熱巴《雖然不能同時擁有一切》衛藍只排第9，最後是王櫓杰在《我們的少年時代》中飾演的付彬言。