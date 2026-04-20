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美國貿易代表署日前發布「2026各國貿易評估報告」（2026 NTE），目標是台灣開放切片馬鈴薯發芽或腐爛可進口，網路開始流傳「政府開放發芽馬鈴薯進口」的說法，引發食安重大疑慮。對此，新黨台北市議員侯漢廷痛批，民進黨的把關都在騙，實體縱容有毒馬鈴薯，行政院副院長鄭麗君和談判團隊，當初怎麼同意的？怎麼談的？侯漢廷指出，過去中華民國海關對進口馬鈴薯採取嚴格標準，只要查驗出單顆發芽，即整批退運；但在美方反映標準過嚴後，台美簽署相關協議（ART），調整檢驗規範。依新規定，若馬鈴薯龍葵鹼含量低於200ppm，即使出現發芽情形，也可放行進口，不需整批退運，僅須剔除腐爛個體。此外，今年2月6日公布的「美國產加工用馬鈴薯輸入檢疫條件」亦規定，若檢疫時發現腐爛、發霉或發芽情況，可在加工廠採取額外安全措施後輸入。對此，衛福部長石崇良也表示，運送過程若出現部分腐爛或發芽情形，經加工處理後仍可販售。侯漢廷認為，這與過去「一顆發芽，整批退貨」的標準相比，已出現重大改變，從過去由美國出口商承擔風險，現在受損的是台灣人與台灣進口商。侯漢廷直言，其實該出來的不是衛福部，是鄭麗君和談判團隊，當初怎麼同意的？怎麼談的？侯漢廷進一步提出3點疑慮，首先、馬鈴薯發芽與儲存環境密切相關，一旦貨櫃內出現發芽情形，代表整體環境可能已經誘發了馬鈴薯的生理代謝；而有毒物質「龍葵鹼」的累積，往往早於肉眼可見的發芽現象，因此僅剔除已發芽個體，恐無法排除潛在風險。其次，侯漢廷認為海關抽驗比例有限，美國每年進口約8萬噸，只抽查1萬噸沒問題，也不等於其他7萬噸沒問題。他質疑，如果海關沒抽到，放行等於認可安全，加工廠難道會自己再驗？侯漢廷續指，第三，也是最關鍵的，中小型加工廠根本沒能力驗。以一個40呎貨櫃約20至25公噸、約10萬至13萬顆馬鈴薯計算，若僅仰賴「人工肉眼」篩選，難以確保完全排除問題產品；雖然大型業者可能配備光學分選機（Optical Sorter），但是一台要上千萬台幣，中小型加工業者普遍無力負擔高額設備成本。「更搞笑的是，別忘了，我們不僅開放馬鈴薯，還退讓了SSG、還有一大堆萊克多巴胺的牛豬內臟，甚至還有買一堆農產品，換到的是15%關稅。」侯漢廷暗諷，然後川普官司打輸後，全世界都15%關稅，毒都白吃了，台獨台獨，就是讓台灣人吃毒。