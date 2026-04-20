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台美對等貿易協定（ART）中規範，若馬鈴薯在運輸過程中出現發芽或腐爛情形，將不再採取整批退運，而是改由送往加工廠剔除異常部分後繼續使用，此一作法與過去嚴格退貨標準相比出現明顯轉變，也掀起食安疑慮。對此，媒體人黃揚明痛批，官員簽署這種ART，回台還敢喝珍奶慶祝，讓他傻眼直呼：「你們要下地獄啊！」黃揚明在政論節目《新聞大白話》中指出，該協定於今年2月13日完成簽署後，談判代表曾表示，將在30日內由主管機關送交行政院備查，並待雙方確認後再送交國會審議；但至今已至4月中旬，ART仍不見蹤影，爭議內容也越爆越多，此外，在他看來美方似乎興致缺缺，極有可能出現變數。黃揚明也提到，過去國人普遍認知發芽馬鈴薯不可食用，但如今政府卻稱「割掉發芽就可以吃」，形成明顯落差。相較以往只要查驗到發芽即整批退運，現階段卻可能整批放行，巨大轉變的背後原因也引發討論，過去台灣退運案例可能讓美方出口商承受較高成本，才產生如此協定。黃揚明進一步批評，回頭看台美關稅談判結束後，官員們回台還能喝珍奶慶祝，讓他不禁開罵：「你們要下地獄啊！」同時也引用毒物專家觀點指出，馬鈴薯發芽後可能產生有毒物質，且存在交叉污染風險，並非單純切除發芽部位即可解決。黃揚明提議，發芽馬鈴薯全送往行政院、卓榮泰家裡，別進到一般人肚子。