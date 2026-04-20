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​隨著 2026 年美伊局勢再度墜入不可預測的膠著深淵，全球能源市場應聲劇烈震盪。這股地緣政治的煙硝，波動的不只是加油站的數字，更徹底觸發了投資人靈魂深處的「恐慌性避險」本能。當法幣的購買力在戰雲密布中顯得搖搖欲墜，特別在台灣，過去幾次能源危機經驗，房地產因其物理上的有限供給特性，使得危機一旦出現，又有投資人再度將其擁戴為資本崩潰時的「終極救贖」。​然而，在這種看似合理的邏輯之下，當代資本結構早已發生質變。身處「去平庸化」的現代金融體系，那種「只要是房產就能避險」的傳統思維，在未來的動盪局勢中，將面臨極其殘酷的生存挑戰。原因之一是，​如果僅將不動產視為物理空間，那麼「地點、地點、地點」依然是王道；但若以資本視角審視，不動產本質上是一種「具備流動性權利的類貨幣資產」，或者更大膽地說，它在當代可能是一種「帶有使用權的債券」。​既是債券，其底層邏輯就不再是鋼筋水泥，而是「信用與流動性」。在極端的地緣政治局勢下，我們該問的是，這項資產是否仍被金融機構視為「優質抵押物」？當持有者面臨資金缺口，需要緊急撤離或轉向時，銀行是否願意針對該物件提供足額的質押、甚至在緊縮環境下給予增貸？若答案是否定的，說明該物件的信用評級已然破產。一旦無法在危機時刻產生流動性，它便失去了作為避險工具的核心功能。這正是平庸資產與優質資產之間最大的差別。​如果從財務報表的角度切入，隨著近幾年不動產稅制的深度改革，持有成本已呈指數級暴增，加諸房貸利率與市場利率脫鉤並持續維持高檔，持有資產的代價早已不可同日而語。在高利率、高稅賦的雙重夾擊下，一項資產若無法產生足以抵銷持有成本的「正向現金流」，它在財務報表中可能不是一筆資產，而是一個資本黑洞。換言之，​缺乏租金收益支撐，或租金投報率遠低於資金成本的物件，在帳面上或許能維持短暫的「紙上富貴」，但其實質價值正在被通膨與利息雙重蠶食。持有人自以為持有的是一份「財富存摺」，現實卻是在持有者正不斷向一個沒有產出的深淵投擲現金。例如那些地段邊緣化、無力創造現金流、無法更新的老舊資產。這類資產的持有人往往陷入一種自我催眠：認為只要不賣，價格就不會跌。然而，在局勢動盪的關鍵時刻，未來「接手力道」才是唯一的真相。​這類資產的特徵是：帳面價值穩定，但交易週期極長，甚至在市場恐慌時完全失去承接力。它們鎖住了最寶貴的時間資本，讓持有人在需要進行戰略性轉向或資產重置時，陷入動彈不得的窘境。這不再是避險，而是一種隱形的禁錮，讓持有者在所謂的「資產保值」幻覺中，眼睜睜看著機會成本流失。這，就是名副其實的「財富牢籠」。​買房抗通膨的初衷固然正確，但若決策的驅動力僅是源於「恐懼現金縮水」的生理本能，而非基於對「資產韌性」的理性辨識，最終買下的可能只是一面無法變現的鋼筋水泥空殼，而非實打實的安全感。​在 2026 年這個動盪年代，資本的生存法則已經改變。避險不代表「持有」，而是代表「隨時能夠轉換的能力」。在下每一筆決定前，請務必冷靜審視您的資產清單，持有的是能隨時變換成子彈的避險存摺，還是那個讓戰雲之下，因流動性斷裂而動彈不得的財富牢籠？●作者：徐佳馨／住商不動產企研室經理●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至: opinion@nownews.com