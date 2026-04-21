全台房市開始軟著陸？台灣房屋整理實價登錄資料發現，今年第一季六都成屋交易均價和去年同期相較，台北市之外的五都都面臨盤整，台中從去年均價32.5萬，今年跌破3字頭，第一季均價約29.9萬元，年跌8%，跌幅居六都之冠，台北市則仍站穩8字頭，第一季均價81.8萬元，比去年同期微幅增加0.9％。永慶房屋也比較2020年和2025年台北市各行政區中古屋交易量占比，發現大安區從8.7%成長至11.8%，增加最多。
台北房價相對支撐 台中2大原因房市修正
台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐表示，2023年受新青安貸款激勵，加上中南部產業開發議題，帶動自住、置產購屋潮，導致2023到2024年出現積極追價情況，隨著貸款限縮買氣降溫，市場回歸理性需求，中南部價格優先出現回檔；北部因剛性需求相對扎實，加上桃園捷運綠線、新北捷運三鶯線、淡江大橋等重大建設都於近期兌現，因此價格相對有撐。
張旭嵐分析，台北發展成熟，長期以來供給量稀少，且首都的區域機能差異小，房產價值穩定。近年新案又以都更危老為主流，地段精華、整合成本高，產品朝總價低、單價高對台北市的房價形成支撐，抗跌性顯著。張旭嵐指出，央行今年首季理監事會議，強調信用管制以「軟著陸」為目標，目前市場發展確實符合央行期待，但軟著陸導引市場慢慢消風，修正期也會拉長，所以即使短期內政策微幅放寬，市場也不至於出現應聲強彈的明顯升溫。
台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，房價萎縮幅度最大的台中市，主要有兩大市場發展催化房市修正，首先是「蛋白區等讓利」，近年台中新興重劃區推案量可觀，市場競爭壓力較大，尤其海線、屯區外圍等蛋白重劃區，價格支撐力較弱。其次是「蛋黃區選平價」，由於蛋黃區新案價格仍高，使自住買盤朝價格相對平實的中古屋布局。
大安地段價值高 中古等都更潛力大
而台北市屋齡5年以上中古屋交易占比部分，由大安區成長最多，2025年較2020年成長3.1％，永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，大安區本身擁有難以取代的地段價值與生活機能，加上台北市邁向「大都更時代」，大安區也成為建商整合的首選，許多買方看準中古屋擁有較低的公設比與總價優勢，老屋又有重建增值潛力，因此大安中古屋成為許多自住與置產族的首選。
萬華區交易量占比5年間也增加1個百分點，陳金萍表示，萬華區為北市開發最早的區域之一，擁有許多屋齡高的房屋，再加上過去北市都市發展東移，也讓該區的住宅相對親民實惠。至於台北市中古屋交易量占比減少最明顯的為內湖區，陳金萍分析，該區過去受惠科技產業聚落與就業紅利，吸引不少就業人口移入，但目前台北就業機會龐大，使該區原有優勢漸漸淡化，加上捷運路網不密集、上下班開車容易塞車，較長的通勤時間讓不少人卻步。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。
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台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐表示，2023年受新青安貸款激勵，加上中南部產業開發議題，帶動自住、置產購屋潮，導致2023到2024年出現積極追價情況，隨著貸款限縮買氣降溫，市場回歸理性需求，中南部價格優先出現回檔；北部因剛性需求相對扎實，加上桃園捷運綠線、新北捷運三鶯線、淡江大橋等重大建設都於近期兌現，因此價格相對有撐。
張旭嵐分析，台北發展成熟，長期以來供給量稀少，且首都的區域機能差異小，房產價值穩定。近年新案又以都更危老為主流，地段精華、整合成本高，產品朝總價低、單價高對台北市的房價形成支撐，抗跌性顯著。張旭嵐指出，央行今年首季理監事會議，強調信用管制以「軟著陸」為目標，目前市場發展確實符合央行期待，但軟著陸導引市場慢慢消風，修正期也會拉長，所以即使短期內政策微幅放寬，市場也不至於出現應聲強彈的明顯升溫。
台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，房價萎縮幅度最大的台中市，主要有兩大市場發展催化房市修正，首先是「蛋白區等讓利」，近年台中新興重劃區推案量可觀，市場競爭壓力較大，尤其海線、屯區外圍等蛋白重劃區，價格支撐力較弱。其次是「蛋黃區選平價」，由於蛋黃區新案價格仍高，使自住買盤朝價格相對平實的中古屋布局。
而台北市屋齡5年以上中古屋交易占比部分，由大安區成長最多，2025年較2020年成長3.1％，永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，大安區本身擁有難以取代的地段價值與生活機能，加上台北市邁向「大都更時代」，大安區也成為建商整合的首選，許多買方看準中古屋擁有較低的公設比與總價優勢，老屋又有重建增值潛力，因此大安中古屋成為許多自住與置產族的首選。
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