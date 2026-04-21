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台美對等貿易協定（ART）中規範，若馬鈴薯在運輸過程中出現發芽或腐爛情形，將不再採取整批退運，而是改由送往加工廠剔除異常部分後繼續使用，此一作法與過去嚴格退貨標準相比出現明顯轉變，也掀起食安疑慮。對此，桃園市議員黃敬平昨（20）日批評：「我OK，你們先吃！」他更提到，醫師都說了高溫烹煮無法讓毒性消失，民進黨是嫌選票太多，還是覺得台灣人好欺負？網傳台灣將進口美國的發芽馬鈴薯，衛福部長石崇良回應表示，過去只要在海關查驗發現整批裡面有一顆發芽，就要整批退運，現在的做法改為如果有發現發芽，就先整批封存，再運到指定加工地點做剔除，而不是整批退，事情不是那麼簡單。對此，黃敬平昨上《大新聞大爆卦》直言，台灣年輕人、小朋友都喜歡吃馬鈴薯製成的薯條、薯片、薯餅等等，怎麼分辨哪些有發芽過、沒有發芽過的？醫師都有說，就算用高溫油炸烹煮，龍葵鹼的毒性都不會消失！民進黨在野時一再標榜食安，但從萊豬、萊牛，到現在發芽馬鈴薯，還出動沒常識的人來捍衛，是嫌選票太多嗎？還是覺得台灣家庭主婦、年輕人和小朋友好欺負？