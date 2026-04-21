近期「老牌香皂」又成為網路熱門話題，有民眾分享，家中長輩身上、房間總是會有「老人味」，但不管怎麼洗，還是味道還是沒有消失，讓她相當苦惱，後來她教長輩先用「美琪樂皂」為長輩洗澡，第二遍再用長輩喜歡的味道洗，沒想到那股老人味竟然消失了。
固定洗床單、枕頭也沒用 請長輩洗這款老人味消失
原PO在Threads發文分享，她一直都有定期清洗長輩的枕頭巾、床單、被套，每天打掃房間，可是老人味一直去不掉，直到最近買了「美琪樂皂」，教長輩第一遍用美琪樂皂洗澡，消毒殺菌，第二遍再用長輩喜歡的香皂洗。
這樣可以確保長輩至少會洗2次，使用一周之後，長輩房中長年的老人味竟然消失了，讓她相當驚訝。對此，有藥師表示，老人味形成的原因之一，是皮膚代謝產生的「2-壬烯醛」，一般香皂清潔效果有限，而「洗兩次」的方法，比單換香皂更有效。
藥師揭老人味成因 「洗兩次」比換香皂有效
凱文藥師指出，老人味來自40歲後，皮膚的Omega-7不飽和脂肪酸氧化產生的「2-壬烯醛」，這個物質的脂溶性強，而且容易殘留在頸部、耳後，聞起來像是油耗味混著青草味，這是抗氧化能力下降的生理現象。
而美琪樂皂真的是消除老人味的關鍵嗎？凱文藥師表示，美琪樂皂主要成分是三氯卡班，能抑制細菌減少氧化，間接幫助清除殘留，但不是專門去除「2-壬烯醛」的神器。去除老人味的關鍵主要是在「洗兩次」，先用溫水泡澡或淋浴軟化皮脂，再洗兩次（一次清潔、一次重點部位），能更徹底去除醛類而不傷害皮膚屏障，若氣味頑固，搭配綠茶等抗氧化飲食更佳。
內行揭美琪樂皂改名原因 受法律規範
另外，也有內行網友表示，美琪樂皂原本的名稱是「美琪藥皂」，但因為台灣《化妝品衛生安全管理法》規定，因為藥皂沒有登記藥品屬性，也不能宣稱有醫療成分，因此把「藥」字改成「樂」，公司也透過產品包裝，在皂字上方添加草的圖案，延伸到「樂」上，「樂」字除了快樂的樂讀音之外，也有「ㄧㄠˋ」的讀音，取《論語》中「智者樂水，仁者樂山」的讀音。
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原PO在Threads發文分享，她一直都有定期清洗長輩的枕頭巾、床單、被套，每天打掃房間，可是老人味一直去不掉，直到最近買了「美琪樂皂」，教長輩第一遍用美琪樂皂洗澡，消毒殺菌，第二遍再用長輩喜歡的香皂洗。
這樣可以確保長輩至少會洗2次，使用一周之後，長輩房中長年的老人味竟然消失了，讓她相當驚訝。對此，有藥師表示，老人味形成的原因之一，是皮膚代謝產生的「2-壬烯醛」，一般香皂清潔效果有限，而「洗兩次」的方法，比單換香皂更有效。
藥師揭老人味成因 「洗兩次」比換香皂有效
凱文藥師指出，老人味來自40歲後，皮膚的Omega-7不飽和脂肪酸氧化產生的「2-壬烯醛」，這個物質的脂溶性強，而且容易殘留在頸部、耳後，聞起來像是油耗味混著青草味，這是抗氧化能力下降的生理現象。
而美琪樂皂真的是消除老人味的關鍵嗎？凱文藥師表示，美琪樂皂主要成分是三氯卡班，能抑制細菌減少氧化，間接幫助清除殘留，但不是專門去除「2-壬烯醛」的神器。去除老人味的關鍵主要是在「洗兩次」，先用溫水泡澡或淋浴軟化皮脂，再洗兩次（一次清潔、一次重點部位），能更徹底去除醛類而不傷害皮膚屏障，若氣味頑固，搭配綠茶等抗氧化飲食更佳。
另外，也有內行網友表示，美琪樂皂原本的名稱是「美琪藥皂」，但因為台灣《化妝品衛生安全管理法》規定，因為藥皂沒有登記藥品屬性，也不能宣稱有醫療成分，因此把「藥」字改成「樂」，公司也透過產品包裝，在皂字上方添加草的圖案，延伸到「樂」上，「樂」字除了快樂的樂讀音之外，也有「ㄧㄠˋ」的讀音，取《論語》中「智者樂水，仁者樂山」的讀音。