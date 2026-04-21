台北房產版圖在 2026 房市出現大洗牌！近期 Threads 湧現對天母、民生社區的懷舊崇拜，卻遭 PTT 網友吐槽「早已老化、死水一攤」。鄉民直接亮牌，點名大直、信義、大安才是現今台北最強的「T0 梯隊」，其中大直重劃區更因台積電創辦人張忠謀、萬海陳家等大咖入主，被公認為超越天母、稱霸全台的頂尖地段。而根據房仲最新公布的數據顯示，網友的觀察並非空穴來風，大安區近五年的交易占比增幅高居北市之冠，而傳統蛋白區則出現明顯降溫 。
🟡 老錢區沒落？天母、民生社區硬傷曝光
一名網友在 PTT 貼文指出，最近看到年輕網友狂吹天母「天母國」或民生社區的人文氣息。他卻認為，以 2026 房市現況來看，這兩區早已排不進前五名。
網友分析，天母與民生社區最大的硬傷在於「缺乏捷運」與「商圈老化」。雖然環境清幽，但商業重心已移往石牌、芝山；而民生社區多為老舊公寓，對於追求新大樓基建的現代富豪來說，吸引力早已大幅衰退。
🟡 台北最強「T0 三區」亮點：大直最吸金
在PTT網友論戰中，公認能穩坐台北「T0（最頂尖）」層級的區塊，由以下三區領跑：
根據永慶房屋比較 2020 年與 2025 年台北市中古屋交易量占比，大安區從 8.7% 成長至 11.8%，增加 3.1 個百分點，增幅為北市之最 。數據證實大安區擁有難以取代的地段價值與機能，加上邁入「大都更時代」，讓看準重建增值潛力的買方紛紛搶進「核心蛋黃區」 。
🟡 傳統蛋白區「內湖、士林、北投」降溫，通勤成本是主因
相較於蛋黃區的強勢，網友點名沒落的區域在數據上也顯現端倪。內湖區中古屋交易占比五年間減少 2.3 個百分點，衰退最為明顯 。永慶房屋展研中心副理陳金萍分析指出，隨著就業紅利淡化，內湖長年的交通壅塞與通勤時間成本，使買氣不如以往 ；同樣情況也發生在士林、北投等蛋白區，交易占比皆呈現下降趨勢 。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。
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一名網友在 PTT 貼文指出，最近看到年輕網友狂吹天母「天母國」或民生社區的人文氣息。他卻認為，以 2026 房市現況來看，這兩區早已排不進前五名。
網友分析，天母與民生社區最大的硬傷在於「缺乏捷運」與「商圈老化」。雖然環境清幽，但商業重心已移往石牌、芝山；而民生社區多為老舊公寓，對於追求新大樓基建的現代富豪來說，吸引力早已大幅衰退。
在PTT網友論戰中，公認能穩坐台北「T0（最頂尖）」層級的區塊，由以下三區領跑：
- 大直重劃區： 新貴首選。低密度開發結合基隆河景，因有張忠謀等指標人士定居，含金量冠絕全台。
- 信義計畫區： 現代豪宅中心。具備國際金融地位與強大商圈機能。
- 大安區： 學區不敗。靠著「精英校友群」與核心地段優勢，地位不可撼動。
根據永慶房屋比較 2020 年與 2025 年台北市中古屋交易量占比，大安區從 8.7% 成長至 11.8%，增加 3.1 個百分點，增幅為北市之最 。數據證實大安區擁有難以取代的地段價值與機能，加上邁入「大都更時代」，讓看準重建增值潛力的買方紛紛搶進「核心蛋黃區」 。
相較於蛋黃區的強勢，網友點名沒落的區域在數據上也顯現端倪。內湖區中古屋交易占比五年間減少 2.3 個百分點，衰退最為明顯 。永慶房屋展研中心副理陳金萍分析指出，隨著就業紅利淡化，內湖長年的交通壅塞與通勤時間成本，使買氣不如以往 ；同樣情況也發生在士林、北投等蛋白區，交易占比皆呈現下降趨勢 。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。