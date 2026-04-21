台灣房市受到央行第七波信用管制影響，進入冷靜期，不過近期央行開始逐漸鬆綁房市政策，讓市場出現轉機。房市趨勢專家李同榮表示，目前台灣房市正在「央行鬆綁」、「建商讓利」的角力戰，一邊是央行用信用管制持續壓抑資金，另一邊是建商在成本壓力下不降價，讓房市呈現「量縮價撐」的僵局，李同榮也預測2026年下半年，房市將迎來轉折。
李同榮指出，央行鬆綁和建商讓利的角力戰，目前是現在進行式，下半年將會進入「突破僵局制」關鍵階段，未來房市走勢將視市場機制變化，決定誰先讓步。
1、市場現況：量縮價撐的對峙期
現在房市僵局，主要是因為央行信用管制和建商成本之間的拉鋸，央行要看到房價出現修正才會鬆綁，但建商在人工、物料成本高漲的情況下，採取延後推案、開工的方式，等待央行房市政策變化。
2、雙方不退讓的核心理由
📌建商： 現在毛利被侵蝕，不過目前尚有資金，還未面臨大規模資金斷鏈，因此不願降價。
📌央行： 預售屋房價沒有明顯鬆動，加上防止投機死灰復燃及選前民怨，政策僅採取「擠牙膏式」微調，無大幅鬆綁跡象。
3、關鍵轉折：2026下半年「突破僵局」
李同榮預測，2026年下半年將進入房市關鍵期，因為建商餘屋累積與資金去化壓力到達頂點，建商有機會率先啟動「降價取量」的策略性讓利。
4、未來趨勢：回歸市場機制
房市將由「僵持」轉向「流動」，李同榮認為，最終演變為建商先讓利→交易量回溫→央行政策適時鬆綁。房市將從短期量縮，發展至中期價格修正，長期回歸理性供需機制。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。
我是廣告 請繼續往下閱讀
1、市場現況：量縮價撐的對峙期
現在房市僵局，主要是因為央行信用管制和建商成本之間的拉鋸，央行要看到房價出現修正才會鬆綁，但建商在人工、物料成本高漲的情況下，採取延後推案、開工的方式，等待央行房市政策變化。
📌建商： 現在毛利被侵蝕，不過目前尚有資金，還未面臨大規模資金斷鏈，因此不願降價。
📌央行： 預售屋房價沒有明顯鬆動，加上防止投機死灰復燃及選前民怨，政策僅採取「擠牙膏式」微調，無大幅鬆綁跡象。
3、關鍵轉折：2026下半年「突破僵局」
李同榮預測，2026年下半年將進入房市關鍵期，因為建商餘屋累積與資金去化壓力到達頂點，建商有機會率先啟動「降價取量」的策略性讓利。
4、未來趨勢：回歸市場機制
房市將由「僵持」轉向「流動」，李同榮認為，最終演變為建商先讓利→交易量回溫→央行政策適時鬆綁。房市將從短期量縮，發展至中期價格修正，長期回歸理性供需機制。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。