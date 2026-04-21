台北市「大都更時代」出現奇蹟案例！近日 Threads 流傳一組捷運永春站附近的震撼照片，只見數棟老舊公寓整齊劃一地裝上透明玻璃「外掛電梯」，引發萬名網友朝聖直呼：「1 樓屋主太善良！」這正是位於捷運永春站附近、屋齡約 36 年的指標國宅「富台社區」。據內行網友揭秘，住戶僅需出資約 20-30 萬元，就能讓老屋變身電梯華廈，更有鄰居近期以 3000 萬元高價成交，展現強大增值力。
🟡 網熱議「全台最合群社區」：1樓同意是關鍵
這組「外掛電梯牆」照片在 Threads 引發熱烈討論。網友紛紛留言讚嘆：「一樓屋主真的心善，沒有他同意什麼都別做」、「這區居民素質真的不錯」、「加裝電梯有益無害，房價有支撐還能加強結構」。更有住在當地的網友現身說法：「大家無異議分攤不願出錢的家戶，因為加裝電梯權狀能多 2.2 坪，不出的就沒產權，最後大家都主動加入了！」顯示出社區極高的共識與執行力。
為什麼住戶這麼合群？富台國宅「自助人助」成典範
據悉，富台國宅（又稱信義富台社區、富台永春社區）雖然地段優越，但因鄰接巷道較窄、不符容積獎勵條件，導致建商都更意願低。社區推手阿嬌姨與管委會主委陳連壽決定採取「整建維護」。他們成功的密碼在於公平的「使用權管制」：沒出錢的樓層電梯不開門、不開洞。而 1 樓住戶的大度配合，更是讓電梯工程能順利占用退縮空地、刷出一整排美觀電梯的核心功臣。
🟡 數據會說話：均價站穩 8 字頭，老屋翻身「含金量」高
根據樂居網最新實價登錄顯示，富台國宅近一年成交均價已達 80.7 萬/坪，歷史最高價更來到 83.2 萬/坪。相較於過去 4 字頭低點，加裝電梯後的公寓不僅解決長輩「在地安老」的痛點，更在 2026房市 中展現極強的抗跌與增值屬性，實現「30 萬換 3000 萬價值」的翻轉目標。
🟡 2026 補助攻略：台北市最高 300 萬、中央 50 億延壽預算
想要複製富台社區的成功經驗，政府的銀彈支援是關鍵。台北市政府目前推出「電梯加碼辦」專案，只要屋齡 20 年以上、6 層樓以下建物即可申請。
不只台北市，內政部 2026 年正式啟動 50 億元預算的「老宅延壽機能復新計畫」，針對全國 30 年以上老屋提供更高額度的補助，這對於台北市以外或整合力強的社區是極大誘因：
建築師指出，富台社區之所以能成功，除了住戶熱心外，其早期設計的退縮法定空地並未約定為 1 樓專用。專家提醒，一般私有公寓若 1 樓空間遭違建占用，必須先行拆除釋放空間。建議有意申請的民眾，應先成立管委會並聘請建築師評估，只要鄰里齊心，老屋翻新絕對是提升居住品質與房產價值最快的方法。
資料來源：臺北市都市更新處、國土署都市更新入口網
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這組「外掛電梯牆」照片在 Threads 引發熱烈討論。網友紛紛留言讚嘆：「一樓屋主真的心善，沒有他同意什麼都別做」、「這區居民素質真的不錯」、「加裝電梯有益無害，房價有支撐還能加強結構」。更有住在當地的網友現身說法：「大家無異議分攤不願出錢的家戶，因為加裝電梯權狀能多 2.2 坪，不出的就沒產權，最後大家都主動加入了！」顯示出社區極高的共識與執行力。
為什麼住戶這麼合群？富台國宅「自助人助」成典範
據悉，富台國宅（又稱信義富台社區、富台永春社區）雖然地段優越，但因鄰接巷道較窄、不符容積獎勵條件，導致建商都更意願低。社區推手阿嬌姨與管委會主委陳連壽決定採取「整建維護」。他們成功的密碼在於公平的「使用權管制」：沒出錢的樓層電梯不開門、不開洞。而 1 樓住戶的大度配合，更是讓電梯工程能順利占用退縮空地、刷出一整排美觀電梯的核心功臣。
🟡 數據會說話：均價站穩 8 字頭，老屋翻身「含金量」高
根據樂居網最新實價登錄顯示，富台國宅近一年成交均價已達 80.7 萬/坪，歷史最高價更來到 83.2 萬/坪。相較於過去 4 字頭低點，加裝電梯後的公寓不僅解決長輩「在地安老」的痛點，更在 2026房市 中展現極強的抗跌與增值屬性，實現「30 萬換 3000 萬價值」的翻轉目標。
想要複製富台社區的成功經驗，政府的銀彈支援是關鍵。台北市政府目前推出「電梯加碼辦」專案，只要屋齡 20 年以上、6 層樓以下建物即可申請。
- 台北市補助： 每座電梯最高補助 300 萬元（總工程經費 50% 為限）。
- 申請門檻： 只要取得該棟建物超過半數所有權人同意即可由代表人申請。
不只台北市，內政部 2026 年正式啟動 50 億元預算的「老宅延壽機能復新計畫」，針對全國 30 年以上老屋提供更高額度的補助，這對於台北市以外或整合力強的社區是極大誘因：
- 電梯補助上限：每棟最高 400 萬元（金額高於北市的 300 萬）。
- 補助比例： 最高可補助總工程經費的 65%（北市多為 50%）。
- 嚴格門檻： 內政部專案要求須取得 100% 區分所有權人同意，且須同時施作包含耐震、外牆或電梯在內等 3 項以上工程。
建築師指出，富台社區之所以能成功，除了住戶熱心外，其早期設計的退縮法定空地並未約定為 1 樓專用。專家提醒，一般私有公寓若 1 樓空間遭違建占用，必須先行拆除釋放空間。建議有意申請的民眾，應先成立管委會並聘請建築師評估，只要鄰里齊心，老屋翻新絕對是提升居住品質與房產價值最快的方法。
資料來源：臺北市都市更新處、國土署都市更新入口網