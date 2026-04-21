好市多（Costco）是不少人居家採買的好地方，最近有會員在好市多的服飾區發現，居然有賣印有好市多LOGO的白色T恤，一件售價299元，引發眾人熱烈討論，不少人笑說，「應徵沒錄取的人可以自己買」、「穿出信仰」。
好市多T恤上架 眾笑：員工制服？
原PO在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」發文分享一張照片，只見在服飾區出現一件白色T恤，上面還印著「好市多」的字樣，每件售價299元，讓她忍不住驚呼，「哇塞！現在好市多連這個都在賣喔」。
PO文一出，引發網友熱烈討論，有網友開玩笑說，「應徵沒錄取的人，可以自己買」、「穿這個，去賣場打開零食分給其他顧客」、「每年黑五特價，所有客人都要穿這個表示忠誠」、「穿出信仰」、「笑死，真的假的想買」、「這是員工的制服吧」、「穿著走～人家會以為你是員工」、「穿上這件不用結帳，直接出門口」。
不只好市多有出服飾 IKEA也曾推LOGO衣
還有人分享，這件衣服之前就有賣了，還有推出過上面布滿好市多LOGO的長袖帽T，更有其他人建議，可以在衣服上加印黑卡圖案，或是「不打統編，不印發票」、「不打統編，印發票」、「打統編，不印發票」、「打統編，印發票」等字句，結帳時店員就不會搞錯需求。
不過也有不少人質疑，「幹嘛花錢買衣服幫好市多廣告啊」、「幫他免費打廣告，還要花299元」。其實不只好市多有推出LOGO衣服，IKEA過去也曾推出限量的經典LOGO服飾，不僅有T恤、帽T，還有帽子、購物袋、保溫瓶等，在當時掀起搶購熱潮。
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原PO在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」發文分享一張照片，只見在服飾區出現一件白色T恤，上面還印著「好市多」的字樣，每件售價299元，讓她忍不住驚呼，「哇塞！現在好市多連這個都在賣喔」。
PO文一出，引發網友熱烈討論，有網友開玩笑說，「應徵沒錄取的人，可以自己買」、「穿這個，去賣場打開零食分給其他顧客」、「每年黑五特價，所有客人都要穿這個表示忠誠」、「穿出信仰」、「笑死，真的假的想買」、「這是員工的制服吧」、「穿著走～人家會以為你是員工」、「穿上這件不用結帳，直接出門口」。
還有人分享，這件衣服之前就有賣了，還有推出過上面布滿好市多LOGO的長袖帽T，更有其他人建議，可以在衣服上加印黑卡圖案，或是「不打統編，不印發票」、「不打統編，印發票」、「打統編，不印發票」、「打統編，印發票」等字句，結帳時店員就不會搞錯需求。
不過也有不少人質疑，「幹嘛花錢買衣服幫好市多廣告啊」、「幫他免費打廣告，還要花299元」。其實不只好市多有推出LOGO衣服，IKEA過去也曾推出限量的經典LOGO服飾，不僅有T恤、帽T，還有帽子、購物袋、保溫瓶等，在當時掀起搶購熱潮。