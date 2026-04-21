已故藝人大S（徐熙媛）去年2月於日本過世，時隔1年，其胞妹小S（徐熙娣）憶起最後的家族時光，痛心認了該趟旅遊行是由自己發起的，當時一向怕累、不出門的大S，竟反常地堅持成行，而小S提議當時過年期間出國的理由，則是因過年孩子們才有休假時光，希望家人團聚、共創美好回憶。過程曝光後，資深藝人許常德心疼小S，有感而發嘆道：「這世上人與人的緣分都是有期限的，所以我們才會懂得珍惜，我們才會讓思念陪我們一起崩潰而值得而安心。」
小S為何堅持帶大S日本旅遊？全是為了小孩
近日小S在《小姐不熙娣》還原去年2月帶著大S、S媽等全家赴日本旅遊情景，該趟行程是由自己發起的，S媽曾因過年期間費用高昂而反對，但母女3人仍努力說服媽媽，希望能留下美好回憶，怎料最後大S病逝，小S痛哭喊：「每次想起姊姊，覺得當初如果聽媽媽的話不去，是不是就不會發生憾事？」S媽則告訴小S別這樣想。
節目中，蔡康永問小S，遺憾發生後，有什麼事情一直想對大家說的？她坦言，在大S離世後的很長一段時間，生活幾乎是一片空白，「我不知道自己在幹嘛。」面對蔡康永關心她是否靠酒精麻痺自己，小S苦笑否認頹廢，但那陣子經常與S媽對飲聊天，因為那是她們表達思念的方式，「我們不斷地聊起姊姊，透過聊天來思念祂。」
過程曝光後，各界心疼不已，連許常德都有感而發，「和很心愛的人在一起在生命裡長途同行，不可能一直用自己嚇自己的方式去愛一個人的，如果是這樣，那麼什麼幸福都不可能了，這世上人與人的緣分都是有期限的，所以我們才會懂得珍惜，我們才會讓思念陪我們一起崩潰而值得而安心」，字句流露對小S、S家滿滿不捨情緒。
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近日小S在《小姐不熙娣》還原去年2月帶著大S、S媽等全家赴日本旅遊情景，該趟行程是由自己發起的，S媽曾因過年期間費用高昂而反對，但母女3人仍努力說服媽媽，希望能留下美好回憶，怎料最後大S病逝，小S痛哭喊：「每次想起姊姊，覺得當初如果聽媽媽的話不去，是不是就不會發生憾事？」S媽則告訴小S別這樣想。
節目中，蔡康永問小S，遺憾發生後，有什麼事情一直想對大家說的？她坦言，在大S離世後的很長一段時間，生活幾乎是一片空白，「我不知道自己在幹嘛。」面對蔡康永關心她是否靠酒精麻痺自己，小S苦笑否認頹廢，但那陣子經常與S媽對飲聊天，因為那是她們表達思念的方式，「我們不斷地聊起姊姊，透過聊天來思念祂。」