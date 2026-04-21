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房貸抵稅怎麼算？符合 3 要件笑收 30 萬紅包

所有權屬： 房屋所有權人須為納稅義務人本人、配偶或受扶養親屬。 設立戶籍： 納稅義務人、配偶或受扶養親屬於 114 年度 內已在該屋「辦竣戶籍登記」。 純自住： 該房屋必須用於自住，且無出租、非供營業或執行業務使用。

▲房貸族節稅前必看！財政部羅列四大適用要件，並特別提醒修繕或增貸等利息支出無法列入扣除，報稅前應仔細核對貸款性質。（圖／財政部臉書

資料會自動帶入嗎？內行曝：需手動勾選、免附單據

多筆貸款需加總 ： 若同一屋有多筆房貸，系統可能僅列部分資料，請自行加總後修改金額。

： 若同一屋有多筆房貸，系統可能僅列部分資料，請自行加總後修改金額。 免附繳息單據： 只要是直接依系統下載或查調的扣除額資料申報，就免附繳息單據證明，省去紙本往返麻煩。

財政部揭重大變革：超商 KIOSK 今年「禁健保卡」

線上取得 ： 使用行動電話認證、已註冊健保卡、自然人憑證或電子憑證，至財政部電子申報繳稅服務網取得。

： 使用行動電話認證、已註冊健保卡、自然人憑證或電子憑證，至財政部電子申報繳稅服務網取得。 超商列印 ： 僅限持「自然人憑證」方可至超商操作。

： 僅限持「自然人憑證」方可至超商操作。 稅局辦理： 攜帶身分證前往國稅局臨櫃申請。

報稅日期：5/1 開跑、截止日順延至 6/1

2026 年（115 年）5 月報稅季即將登場，財政部特別發文提醒房貸族，只要符合「自住」等三大要件，申報綜所稅時選擇「列舉扣除額」，購屋借款利息支出上限最高可扣除 30 萬元。不過，財政部也同步揭露今年快速報稅的一項「重大變革」，習慣前往超商領取資料的民眾務必注意，以免白跑一趟。想減輕稅負壓力，房貸族在申報 114 年度綜所稅時，若採，其全年向金融機構貸款的利息支出，在扣除「儲蓄投資特別扣除額」後，餘額最高可申報扣除 30 萬元。必須符合的「3 大自住要件」包括：很多房貸族關心是否要回銀行申請「繳息清單」？財政部指出，國稅局已向金融機構蒐集購屋借款利息資料，民眾登入網路（含手機）申報系統後，可操作重點提醒：為了方便民眾下載所得資料，國稅局提供「查詢碼」服務，搭配身分證號及戶號即可快速報稅。但財政部發出重要警訊：自 2026 年（115 年）起，超商多媒體資訊機（KIOSK）停止支援健保卡認證服務。過去習慣拿健保卡去 7-11 或全家列印查詢碼的民眾，今年請改採以下方式：財政部最後要特別提醒，114 年度所得稅申報期間為 115 年 5 月 1 日至 6 月 1 日。5 月 1 日勞動節當天實體國稅局雖未辦公，但網路與手機報稅系統自零時起即全面開放，民眾可優先利用。此外，因今年 5 月 31 日適逢週日，，房貸族務必把握最後時機完成這份「30 萬減稅計畫」。