2026年羽球團體賽事「湯優盃（Thomas & Uber Cup）」即將在本月24日於丹麥霍森斯開打！本次台灣男團同樣由周天成、林俊易領軍，在湯姆斯盃（Thomas Cup）小組賽將強碰南韓、丹麥、瑞典；女團則是對上羽球大國印尼，以及加拿大與澳洲。2年舉辦一次的「湯優盃」是各國男、女羽壇實力的證明題，到底為什麼會有湯優盃？台灣男女團最好的戰績是哪一年？《NOWNEWS》為你整理湯優盃賽制與規則，帶你關注這場雙數年登場的經典團體戰役！

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📌本文重點

  • 湯姆斯盃、優霸盃是什麼？
  • 「湯優盃」名字源由與歷史
  • 「湯優盃」 和蘇迪曼盃的差異？誰可以打「湯優盃」？
  • 「湯優盃」比賽項目有哪些？如何進行？
  • 台灣在 「湯優盃」的最佳成績？誰是勁敵？
  • 2026「湯優盃」台灣選手名單！
  • 2026「湯優盃」小組賽事日程與預估時間（台灣時間）
  • 2026「湯優盃」可以去哪裡看直播？

▲許雅晴、林琬清女雙組合參加2024年優霸盃。（圖／美聯／達志影像）
▲許雅晴、林琬清女雙組合參加2024年優霸盃。（圖／美聯／達志影像）
湯姆斯盃、優霸盃是什麼？為什麼叫「湯優盃」？

湯姆斯盃（Thomas Cup）：世界男子羽球團體錦標賽
優霸盃（Uber Cup）：世界女子羽球團體錦標賽

由於兩者皆為雙數年的同一時期舉行，因此也被合稱作「湯優盃（Thomas & Uber Cup）」

世界羽球聯盟（BWF）主辦的湯姆斯盃與優霸盃，與羽球向來強調個人表現的公開賽，如全英賽、奧運等比賽不同，湯姆斯盃與優霸盃考驗的是國家整體羽球實力。

「湯優盃」名字源由與歷史

湯姆斯盃由前國際羽球總會（IBF）主席、英國名將湯姆斯男爵（Sir George Thomas）創辦並捐贈獎盃。他於1939年開始構思此賽事，不過第一屆賽事受到第二次世界大戰爆發而延遲舉行，直到1949年2月才正式舉辦。

優霸盃由英國傳奇女子選手貝蒂·優霸夫人（Elizabeth "Betty" Uber）認為女子羽球也應有類似團體賽，於1957年3月舉辦第一屆賽事。貝蒂曾在全英羽球公開賽總共獲得13次冠軍，除了1次女子單打冠軍外，雙人賽事是她的強項，包含4次女子雙打及8次混雙冠軍。

「湯優盃」 和蘇迪曼盃的差異？誰可以參加？

湯優盃是「性別分開」，蘇迪曼盃（Sudirman Cup）則是「性別混合」賽事。蘇迪曼盃由印尼「羽球之父」迪克·蘇迪曼（Dick Sudirman）創辦，首屆於1989年在印尼雅加達舉行。

目前蘇迪曼盃與湯優盃都是世界上最大型的團體羽球賽事，近代分別在奇數年與雙數年舉行，由於參賽選手眾多，且每場都能看到不同組合一同奮戰，是羽球迷每年相當期待的項目之一。

湯優盃決賽圈共有16支隊伍參賽，主辦國丹麥與衛冕軍中國各獲一個參賽名額。其餘名額由亞洲與歐洲團體錦標賽的前四強，共8支隊伍，以及非洲、大洋洲及泛美洲團體錦標賽的冠軍，共3支隊伍皆可獲得資格，剩下的名額則依照世界排名決定。

「湯優盃」比賽項目有哪些？如何進行？

每場比賽皆是「國對國」，採五場三勝制，分別為三場單打、兩場雙打，每場比賽和一般賽制相同，21分制、三局兩勝制。

五場出戰順序是世界排名由高到低。若有選手身兼單雙打，必須先進行單打比賽，且不能連續出戰，為了配合上述規則，首場雙打不一定會是排名第一的組合，每次比賽順序將配合排名調整。

小組賽階段即便提早拿下三場分出勝負，也會打滿五場以計算小組積分；進入淘汰賽後，一旦一方先取得三勝，比賽即宣告結束。

台灣在 「湯優盃」的最佳成績？誰是勁敵？

2022年湯姆斯盃，台灣男團以分組第一進入淘汰賽，但以一場之差3：2淘汰，無緣四強準決賽。2024年湯姆斯盃，台灣男團與日本在小組賽碰頭，台灣順利晉級，並在淘汰賽首輪以3：1擊敗丹麥。當時台灣羽球一哥周天成擊敗「龍王」安賽龍（Viktor Axelsen）先馳得點；「麟洋配」李洋、王齊麟輕鬆直落二拿下第二點，林俊易單打奮戰三局敗給安東森（Anders Antonsen），李哲輝楊博軒男雙組合則是戰況膠著，最終直落二搶下第三點。

然而，台灣男團當時在四強準決賽碰上羽球強國印尼，0：3闖關失敗，與馬來西亞並列該年季軍，但也創下寶島男兒在湯姆斯盃的最佳成績。

▲台灣奧運男雙組合「麟洋配」李洋、王齊麟於2024年最後一次參加湯姆斯盃，幫助台灣奪得季軍。（圖／美聯／達志影像）
▲台灣奧運男雙組合「麟洋配」李洋、王齊麟於2024年最後一次參加湯姆斯盃，幫助台灣奪得季軍。（圖／美聯／達志影像）
回顧台灣女團在優霸盃的最佳成績，是2006年由「羽球精靈」鄭韶婕領軍的組合，準決賽時碰上荷蘭隊，當時鄭韶婕、簡毓瑾、白旻潔的女單場次都以些微分差輸給對手，但該次季軍成績也是至今台灣女團最好的成績。2024年優霸盃，是台灣羽球傳奇戴資穎繼2012年起，第6次也是最後一次帶領台灣女團，最終以分組第二進入淘汰賽，卻馬上強碰韓國隊，以3：0止步八強。

特別需要注意的是，印尼隊是湯姆斯盃史上最成功的隊伍，共贏得14座冠軍；中國隊則是優霸盃史上最成功的隊伍，累計獲得16座冠軍，去年的湯優盃賽事也由中國、印尼包辦一二名，此外，丹麥、馬來西亞、日本及韓國也是淘汰賽常客，近幾年有多次打進四強的紀錄。

2026「湯優盃」台灣選手名單！（世界排名）

男單：周天成（6）、林俊易（8）、戚又仁（21）、李佳豪（36）

男雙：邱相榤 王齊麟（14）、李哲輝 楊博軒（16）、劉廣珩 楊博涵（23）

女單：邱品蒨（15）、林湘緹（19）、黃宥薰（32）、宋碩芸（37）

女雙：謝沛珊 洪恩慈（9）、許尹鏸 林芝昀（11）許雅晴 宋祐媗（13）

2026「湯優盃」小組賽事日程與預估時間（台灣時間）

湯姆斯盃　台灣男團於C組賽程如下：

日期 時間 對戰國
4／25（六） 14：30 瑞典
4／27（一） 14：30 南韓
4／30（四） 00：00 丹麥

優霸盃　台灣女團於C組賽程如下：

日期 時間 對戰國
4／25（六） 18：00 澳洲
4／27（一） 00：30 加拿大 
4／28（二） 16：00 印尼

「湯優盃」可以去哪裡看直播？

電視轉播：愛爾達電視（中華電信MOD）

網路串流與OTT平台：Hami VideoELTA.TV


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藍誼軒編輯記者

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