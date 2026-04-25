2026年羽球團體賽事「湯優盃（Thomas & Uber Cup）」即將在本月24日於丹麥霍森斯開打！本次台灣男團同樣由周天成、林俊易領軍，在湯姆斯盃（Thomas Cup）小組賽將強碰南韓、丹麥、瑞典；女團則是對上羽球大國印尼，以及加拿大與澳洲。2年舉辦一次的「湯優盃」是各國男、女羽壇實力的證明題，到底為什麼會有湯優盃？台灣男女團最好的戰績是哪一年？《NOWNEWS》為你整理湯優盃賽制與規則，帶你關注這場雙數年登場的經典團體戰役！
📌本文重點
湯姆斯盃、優霸盃是什麼？為什麼叫「湯優盃」？
湯姆斯盃（Thomas Cup）：世界男子羽球團體錦標賽
優霸盃（Uber Cup）：世界女子羽球團體錦標賽
由於兩者皆為雙數年的同一時期舉行，因此也被合稱作「湯優盃（Thomas & Uber Cup）」。
世界羽球聯盟（BWF）主辦的湯姆斯盃與優霸盃，與羽球向來強調個人表現的公開賽，如全英賽、奧運等比賽不同，湯姆斯盃與優霸盃考驗的是國家整體羽球實力。
「湯優盃」名字源由與歷史
湯姆斯盃由前國際羽球總會（IBF）主席、英國名將湯姆斯男爵（Sir George Thomas）創辦並捐贈獎盃。他於1939年開始構思此賽事，不過第一屆賽事受到第二次世界大戰爆發而延遲舉行，直到1949年2月才正式舉辦。
優霸盃由英國傳奇女子選手貝蒂·優霸夫人（Elizabeth "Betty" Uber）認為女子羽球也應有類似團體賽，於1957年3月舉辦第一屆賽事。貝蒂曾在全英羽球公開賽總共獲得13次冠軍，除了1次女子單打冠軍外，雙人賽事是她的強項，包含4次女子雙打及8次混雙冠軍。
「湯優盃」 和蘇迪曼盃的差異？誰可以參加？
湯優盃是「性別分開」，蘇迪曼盃（Sudirman Cup）則是「性別混合」賽事。蘇迪曼盃由印尼「羽球之父」迪克·蘇迪曼（Dick Sudirman）創辦，首屆於1989年在印尼雅加達舉行。
目前蘇迪曼盃與湯優盃都是世界上最大型的團體羽球賽事，近代分別在奇數年與雙數年舉行，由於參賽選手眾多，且每場都能看到不同組合一同奮戰，是羽球迷每年相當期待的項目之一。
湯優盃決賽圈共有16支隊伍參賽，主辦國丹麥與衛冕軍中國各獲一個參賽名額。其餘名額由亞洲與歐洲團體錦標賽的前四強，共8支隊伍，以及非洲、大洋洲及泛美洲團體錦標賽的冠軍，共3支隊伍皆可獲得資格，剩下的名額則依照世界排名決定。
「湯優盃」比賽項目有哪些？如何進行？
每場比賽皆是「國對國」，採五場三勝制，分別為三場單打、兩場雙打，每場比賽和一般賽制相同，21分制、三局兩勝制。
五場出戰順序是世界排名由高到低。若有選手身兼單雙打，必須先進行單打比賽，且不能連續出戰，為了配合上述規則，首場雙打不一定會是排名第一的組合，每次比賽順序將配合排名調整。
小組賽階段即便提早拿下三場分出勝負，也會打滿五場以計算小組積分；進入淘汰賽後，一旦一方先取得三勝，比賽即宣告結束。
台灣在 「湯優盃」的最佳成績？誰是勁敵？
2022年湯姆斯盃，台灣男團以分組第一進入淘汰賽，但以一場之差3：2淘汰，無緣四強準決賽。2024年湯姆斯盃，台灣男團與日本在小組賽碰頭，台灣順利晉級，並在淘汰賽首輪以3：1擊敗丹麥。當時台灣羽球一哥周天成擊敗「龍王」安賽龍（Viktor Axelsen）先馳得點；「麟洋配」李洋、王齊麟輕鬆直落二拿下第二點，林俊易單打奮戰三局敗給安東森（Anders Antonsen），李哲輝楊博軒男雙組合則是戰況膠著，最終直落二搶下第三點。
然而，台灣男團當時在四強準決賽碰上羽球強國印尼，0：3闖關失敗，與馬來西亞並列該年季軍，但也創下寶島男兒在湯姆斯盃的最佳成績。
回顧台灣女團在優霸盃的最佳成績，是2006年由「羽球精靈」鄭韶婕領軍的組合，準決賽時碰上荷蘭隊，當時鄭韶婕、簡毓瑾、白旻潔的女單場次都以些微分差輸給對手，但該次季軍成績也是至今台灣女團最好的成績。2024年優霸盃，是台灣羽球傳奇戴資穎繼2012年起，第6次也是最後一次帶領台灣女團，最終以分組第二進入淘汰賽，卻馬上強碰韓國隊，以3：0止步八強。
特別需要注意的是，印尼隊是湯姆斯盃史上最成功的隊伍，共贏得14座冠軍；中國隊則是優霸盃史上最成功的隊伍，累計獲得16座冠軍，去年的湯優盃賽事也由中國、印尼包辦一二名，此外，丹麥、馬來西亞、日本及韓國也是淘汰賽常客，近幾年有多次打進四強的紀錄。
2026「湯優盃」台灣選手名單！（世界排名）
男單：周天成（6）、林俊易（8）、戚又仁（21）、李佳豪（36）
男雙：邱相榤 王齊麟（14）、李哲輝 楊博軒（16）、劉廣珩 楊博涵（23）
女單：邱品蒨（15）、林湘緹（19）、黃宥薰（32）、宋碩芸（37）
女雙：謝沛珊 洪恩慈（9）、許尹鏸 林芝昀（11）許雅晴 宋祐媗（13）
2026「湯優盃」小組賽事日程與預估時間（台灣時間）
湯姆斯盃 台灣男團於C組賽程如下：
優霸盃 台灣女團於C組賽程如下：
「湯優盃」可以去哪裡看直播？
電視轉播：愛爾達電視（中華電信MOD）
網路串流與OTT平台：Hami Video、ELTA.TV
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- 湯姆斯盃、優霸盃是什麼？
- 「湯優盃」名字源由與歷史
- 「湯優盃」 和蘇迪曼盃的差異？誰可以打「湯優盃」？
- 「湯優盃」比賽項目有哪些？如何進行？
- 台灣在 「湯優盃」的最佳成績？誰是勁敵？
- 2026「湯優盃」台灣選手名單！
- 2026「湯優盃」小組賽事日程與預估時間（台灣時間）
- 2026「湯優盃」可以去哪裡看直播？
湯姆斯盃（Thomas Cup）：世界男子羽球團體錦標賽
優霸盃（Uber Cup）：世界女子羽球團體錦標賽
由於兩者皆為雙數年的同一時期舉行，因此也被合稱作「湯優盃（Thomas & Uber Cup）」。
世界羽球聯盟（BWF）主辦的湯姆斯盃與優霸盃，與羽球向來強調個人表現的公開賽，如全英賽、奧運等比賽不同，湯姆斯盃與優霸盃考驗的是國家整體羽球實力。
「湯優盃」名字源由與歷史
湯姆斯盃由前國際羽球總會（IBF）主席、英國名將湯姆斯男爵（Sir George Thomas）創辦並捐贈獎盃。他於1939年開始構思此賽事，不過第一屆賽事受到第二次世界大戰爆發而延遲舉行，直到1949年2月才正式舉辦。
優霸盃由英國傳奇女子選手貝蒂·優霸夫人（Elizabeth "Betty" Uber）認為女子羽球也應有類似團體賽，於1957年3月舉辦第一屆賽事。貝蒂曾在全英羽球公開賽總共獲得13次冠軍，除了1次女子單打冠軍外，雙人賽事是她的強項，包含4次女子雙打及8次混雙冠軍。
「湯優盃」 和蘇迪曼盃的差異？誰可以參加？
湯優盃是「性別分開」，蘇迪曼盃（Sudirman Cup）則是「性別混合」賽事。蘇迪曼盃由印尼「羽球之父」迪克·蘇迪曼（Dick Sudirman）創辦，首屆於1989年在印尼雅加達舉行。
目前蘇迪曼盃與湯優盃都是世界上最大型的團體羽球賽事，近代分別在奇數年與雙數年舉行，由於參賽選手眾多，且每場都能看到不同組合一同奮戰，是羽球迷每年相當期待的項目之一。
湯優盃決賽圈共有16支隊伍參賽，主辦國丹麥與衛冕軍中國各獲一個參賽名額。其餘名額由亞洲與歐洲團體錦標賽的前四強，共8支隊伍，以及非洲、大洋洲及泛美洲團體錦標賽的冠軍，共3支隊伍皆可獲得資格，剩下的名額則依照世界排名決定。
「湯優盃」比賽項目有哪些？如何進行？
每場比賽皆是「國對國」，採五場三勝制，分別為三場單打、兩場雙打，每場比賽和一般賽制相同，21分制、三局兩勝制。
五場出戰順序是世界排名由高到低。若有選手身兼單雙打，必須先進行單打比賽，且不能連續出戰，為了配合上述規則，首場雙打不一定會是排名第一的組合，每次比賽順序將配合排名調整。
小組賽階段即便提早拿下三場分出勝負，也會打滿五場以計算小組積分；進入淘汰賽後，一旦一方先取得三勝，比賽即宣告結束。
台灣在 「湯優盃」的最佳成績？誰是勁敵？
2022年湯姆斯盃，台灣男團以分組第一進入淘汰賽，但以一場之差3：2淘汰，無緣四強準決賽。2024年湯姆斯盃，台灣男團與日本在小組賽碰頭，台灣順利晉級，並在淘汰賽首輪以3：1擊敗丹麥。當時台灣羽球一哥周天成擊敗「龍王」安賽龍（Viktor Axelsen）先馳得點；「麟洋配」李洋、王齊麟輕鬆直落二拿下第二點，林俊易單打奮戰三局敗給安東森（Anders Antonsen），李哲輝楊博軒男雙組合則是戰況膠著，最終直落二搶下第三點。
然而，台灣男團當時在四強準決賽碰上羽球強國印尼，0：3闖關失敗，與馬來西亞並列該年季軍，但也創下寶島男兒在湯姆斯盃的最佳成績。
特別需要注意的是，印尼隊是湯姆斯盃史上最成功的隊伍，共贏得14座冠軍；中國隊則是優霸盃史上最成功的隊伍，累計獲得16座冠軍，去年的湯優盃賽事也由中國、印尼包辦一二名，此外，丹麥、馬來西亞、日本及韓國也是淘汰賽常客，近幾年有多次打進四強的紀錄。
2026「湯優盃」台灣選手名單！（世界排名）
男單：周天成（6）、林俊易（8）、戚又仁（21）、李佳豪（36）
男雙：邱相榤 王齊麟（14）、李哲輝 楊博軒（16）、劉廣珩 楊博涵（23）
女單：邱品蒨（15）、林湘緹（19）、黃宥薰（32）、宋碩芸（37）
女雙：謝沛珊 洪恩慈（9）、許尹鏸 林芝昀（11）許雅晴 宋祐媗（13）
2026「湯優盃」小組賽事日程與預估時間（台灣時間）
湯姆斯盃 台灣男團於C組賽程如下：
|日期
|時間
|對戰國
|4／25（六）
|14：30
|瑞典
|4／27（一）
|14：30
|南韓
|4／30（四）
|00：00
|丹麥
優霸盃 台灣女團於C組賽程如下：
|日期
|時間
|對戰國
|4／25（六）
|18：00
|澳洲
|4／27（一）
|00：30
|加拿大
|4／28（二）
|16：00
|印尼
電視轉播：愛爾達電視（中華電信MOD）
網路串流與OTT平台：Hami Video、ELTA.TV