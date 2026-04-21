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開發商不僅限於興建建築，更致力於策展理想生活。信義開發於樹林捷運LG17站開發案正式推案前，透過攜手在地團隊參與「小樹集」市集，以「好鄰居、好生活」重新定義開發商的社會責任，實踐「社區共好」的品牌核心價值。信義開發此次以協辦角色深度參與，並結合集團資源，串聯信義房屋、信義居家及相關服務體系，共同導入「好鄰居、好生活」的品牌理念。在推案醞釀期即進入地方生活圈，參與4月19日樹林區長壽公園「小樹集」市集，鎖定25至50歲具購屋與換屋需求的族群，並以TOD生活圈（大眾運輸步行可及範圍）為核心策略，精準對接樹林車站周邊與鄰近板橋、新莊、土城及桃園等區域潛在客群。活動現場將設置具親子吸引力的主題攤位，透過氣球互動、手作教學及參與式體驗，讓民眾在輕鬆氛圍中接觸品牌。特別設計「理想社區想像」的留言互動機制，引導參與者表達對未來居住生活的期待，並透過數位會員機制（LINE官方帳號）進行即時串聯，將線下互動轉化為長期可經營的社群資產，預計可累積超過150名潛在會員。「小樹集」市集由在地團隊發起，結合地方技能展示、青年品牌、二手選物、輕食飲品與音樂演出，打造一個跨世代交流的平台。活動核心不在於單純的市集交易，而是讓樹林在地居民日常中累積的生活能量被看見，從修繕、料理到文化觀察，轉化為可交流、可參與的公共場域，讓公園成為社區關係重新連結的節點。相較傳統房地產行銷以銷售為導向，信義開發此次策略更強調「關係前置」與「社群經營」。藉由在地團隊長期累積的人脈網絡與社區信任基礎，快速切入青年族群、親子家庭與地方商家，形成多元且真實的生活樣貌，進一步提升品牌的親和力與認同感。活動預估將吸引約千人參與，透過社群媒體、在地宣傳系統及新聞曝光的整合效應，擴大觸及範圍，讓信義開發在正式推案前即完成第一波市場溝通。從長期發展來看，此次「小樹集」不僅是一場單點活動，更是信義開發建構「社區生活生態系」的起點。透過活動累積的數據、社群與互動經驗，未來可延伸為常態性社區活動、住戶服務平台及品牌內容輸出，逐步形成具備文化深度與生活價值的住宅產品差異化。信義開發正以更前瞻的視角，重新定義開發商角色，從空間提供者轉型為生活策展者，為城市帶來更具溫度與連結力的居住想像。