2026 股東會紀念品進入尾聲！今（ 22 ）天總計有多達 40 檔股票是領取股東紀念品的最後購買日，包含討論度極高的日月光投控（3711）儲物罐、以及橘子（6180）百元支付金都將在今日下午 1:30 收盤後截止「購買權」。小資族只要今日進場，即便是買進 1 股零股，也有機會花 22 元換到價值千元的抵用券。
🟡 今日必搶 Top 3：22 元換千元抵用券、現金點數
在今日截止的 40 檔名單中，以下三檔因「股價極低、贈品價值極高」被網友瘋傳為今日必買的「小資紅包」：
🟡 4/22 今日最後買進日：40 檔股東會紀念品清單
🟡 股東紀念品領取 FAQ：最後上車必讀
Q1：為什麼「最後買進日」就是今天（4/22）？
股東會召開前 60 日為停止過戶日，回推台股 T+2 交割制度，投資人必須在今日收盤前完成買進，才具備領取資格。一旦錯過今日下午 1:30，將無法參與 2026 年度上述 40 檔股票的紀念品領取。
Q2：買進 1 股「零股」今日上車真的能領嗎？
本清單中除新潤、新復興、營邦、立德四檔建議整股（1,000股）外，其餘多數往年皆開放零股領取。零股股東需注意，建議於股東會前自行完成「電子投票」，並憑證明與身分證前往代徵處領取。
Q3：領紀念品要付代領費嗎？
若不便親自前往，委託代領機構領取通常需支付 20 至 30 元服務費。以盛弘千元抵用券或橘子百元支付金來說，即便加上手續費與代領費，依然非常划算。
資料來源：永豐金證券
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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在今日截止的 40 檔名單中，以下三檔因「股價極低、贈品價值極高」被網友瘋傳為今日必買的「小資紅包」：
- 盛弘 (8403)： 21 日收盤參考股價約 22.4 元，紀念品為 1,000 元住宿抵用券。等於花不到一個便當的錢，就能換到千元抵用券，是今日最具「槓桿效果」的選擇。
- 橘子 (6180)： 贈送橘子支付 100 元零用金。相較於一般商品券，數位點數可直接用於通路支付，且今日買進 1 股成本僅約 41.8 元，投報率翻倍。
- 立凱-KY (5227)： 提供 超商商品卡 50 元，今日進場門檻僅約 21.9 元，是入手門檻最低的「現金替代」贈品，實用度滿分。
|代號
|股名
|紀念品內容
|今日參考股價
|3711
|日月光投控
|儲物罐 (若量不足將以等值代之)
|472
|6180
|橘子
|橘子支付 100 元零用金
|41.8
|8403
|盛弘
|智醫康寓住宿抵用券 1,000 元
|22.4
|5227
|立凱-KY
|超商商品卡 50 元
|21.9
|6462
|神盾
|全家禮物卡 50 元
|130.5
|2340
|台亞
|50 元超商商品卡
|39.05
|3043
|科風
|統一超商商品卡 35 元
|20.9
|6127
|九豪
|禮物卡 35 元
|50.1
|3693
|營邦
|超商商品卡 35 元 (⚠️建議 1,000 股)
|704
|4909
|新復興
|統一超商 35 元商品卡 (⚠️建議 1,000 股)
|64.6
|6186
|新潤
|7-11 商品卡 (⚠️建議 1,000 股)
|41.6
|3058
|立德
|手機支架 (⚠️建議 1,000 股)
|9.08
|9914
|美利達
|統一超商商品卡
|61.6
|3138
|耀登
|日式陶瓷斗笠碗
|198
|8436
|大江
|大江精選福袋
|124
|1815
|富喬
|多功能吸水隔熱餐墊
|119
|5314
|世紀*
|保健食品乙包
|77
|3078
|僑威
|萬用懶人抹布
|57.6
|2471
|資通
|毛寶洗碗精
|54
|6122
|擎邦
|香皂二入 (或等值禮品)
|50.4
|2484
|希華
|麵條
|49.25
|3484
|松騰
|餐具組
|45.65
|8104
|錸寶
|洗衣機槽清洗錠
|38.2
|2460
|建通
|編織快充線
|38.45
|8222
|寶一
|濾掛式咖啡包 2 入
|37.6
|3615
|安可
|洗衣機槽清洗錠
|34.7
|1737
|臺鹽
|UP 機能吸凍 1 盒
|32.05
|6148
|驊宏資
|創意種子五色便籤
|32.55
|5251
|天鉞電
|香皂
|30.15
|1809
|中釉
|氣墊襪 (顏色混搭)
|27.4
|3051
|力特
|台灣製 ESG 公益砧板
|24.85
|4552
|力達-KY
|多功能削皮器
|21
|8071
|能率網通
|稻香皂
|16.55
|1526
|日馳
|中杯熱美式咖啡券
|16.6
|1449
|佳和
|佳和醫用口罩
|15.1
|9902
|台火
|香皂
|14.9
|4306
|炎洲
|環保購物袋
|13.65
|1220
|台榮
|中性濃縮洗衣精
|12.6
|1316
|上曜
|保健食品乙包
|11.9
|4908
|前鼎
|隨身防身警報器
|205
Q1：為什麼「最後買進日」就是今天（4/22）？
股東會召開前 60 日為停止過戶日，回推台股 T+2 交割制度，投資人必須在今日收盤前完成買進，才具備領取資格。一旦錯過今日下午 1:30，將無法參與 2026 年度上述 40 檔股票的紀念品領取。
Q2：買進 1 股「零股」今日上車真的能領嗎？
本清單中除新潤、新復興、營邦、立德四檔建議整股（1,000股）外，其餘多數往年皆開放零股領取。零股股東需注意，建議於股東會前自行完成「電子投票」，並憑證明與身分證前往代徵處領取。
Q3：領紀念品要付代領費嗎？
若不便親自前往，委託代領機構領取通常需支付 20 至 30 元服務費。以盛弘千元抵用券或橘子百元支付金來說，即便加上手續費與代領費，依然非常划算。
資料來源：永豐金證券
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。