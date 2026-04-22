2026 股東會紀念品進入尾聲！今（ 22 ）天總計有多達 40 檔股票是領取股東紀念品的最後購買日，包含討論度極高的日月光投控（3711）儲物罐、以及橘子（6180）百元支付金都將在今日下午 1:30 收盤後截止「購買權」。小資族只要今日進場，即便是買進 1 股零股，也有機會花 22 元換到價值千元的抵用券。

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🟡 今日必搶 Top 3：22 元換千元抵用券、現金點數

在今日截止的 40 檔名單中，以下三檔因「股價極低、贈品價值極高」被網友瘋傳為今日必買的「小資紅包」：

  1. 盛弘 (8403)： 21 日收盤參考股價約 22.4 元，紀念品為 1,000 元住宿抵用券。等於花不到一個便當的錢，就能換到千元抵用券，是今日最具「槓桿效果」的選擇。
     
  2. 橘子 (6180)： 贈送橘子支付 100 元零用金。相較於一般商品券，數位點數可直接用於通路支付，且今日買進 1 股成本僅約 41.8 元，投報率翻倍。
     
  3. 立凱-KY (5227)： 提供 超商商品卡 50 元，今日進場門檻僅約 21.9 元，是入手門檻最低的「現金替代」贈品，實用度滿分。
▲遊戲橘子（6180）今年紀念品祭出「橘子支付 100 元零用金」，吸引大量小資族搶進。今日（4/22）為最後買進日，只要趕在收盤前持有 1 股零股，即具備領取數位紅包的資格。圖為資料照。（圖／記者葉政勳攝,2025.07.19）
▲遊戲橘子（6180）今年紀念品祭出「橘子支付 100 元零用金」，吸引大量小資族搶進。今日（4/22）為最後買進日，只要趕在收盤前持有 1 股零股，即具備領取數位紅包的資格。圖為資料照。（圖／記者葉政勳攝,2025.07.19）
🟡 4/22 今日最後買進日：40 檔股東會紀念品清單 

代號 股名 紀念品內容 今日參考股價
3711 日月光投控 儲物罐 (若量不足將以等值代之) 472
6180 橘子 橘子支付 100 元零用金 41.8
8403 盛弘 智醫康寓住宿抵用券 1,000 元 22.4
5227 立凱-KY 超商商品卡 50 元 21.9
6462 神盾 全家禮物卡 50 元 130.5
2340 台亞 50 元超商商品卡 39.05
3043 科風 統一超商商品卡 35 元 20.9
6127 九豪 禮物卡 35 元 50.1
3693 營邦 超商商品卡 35 元 (⚠️建議 1,000 股) 704
4909 新復興 統一超商 35 元商品卡 (⚠️建議 1,000 股) 64.6
6186 新潤 7-11 商品卡 (⚠️建議 1,000 股) 41.6
3058 立德 手機支架 (⚠️建議 1,000 股) 9.08
9914 美利達 統一超商商品卡 61.6
3138 耀登 日式陶瓷斗笠碗 198
8436 大江 大江精選福袋 124
1815 富喬 多功能吸水隔熱餐墊 119
5314 世紀* 保健食品乙包 77
3078 僑威 萬用懶人抹布 57.6
2471 資通 毛寶洗碗精 54
6122 擎邦 香皂二入 (或等值禮品) 50.4
2484 希華 麵條 49.25
3484 松騰 餐具組 45.65
8104 錸寶 洗衣機槽清洗錠 38.2
2460 建通 編織快充線 38.45
8222 寶一 濾掛式咖啡包 2 入 37.6
3615 安可 洗衣機槽清洗錠 34.7
1737 臺鹽 UP 機能吸凍 1 盒 32.05
6148 驊宏資 創意種子五色便籤 32.55
5251 天鉞電 香皂 30.15
1809 中釉 氣墊襪 (顏色混搭) 27.4
3051 力特 台灣製 ESG 公益砧板 24.85
4552 力達-KY 多功能削皮器 21
8071 能率網通 稻香皂 16.55
1526 日馳 中杯熱美式咖啡券 16.6
1449 佳和 佳和醫用口罩 15.1
9902 台火 香皂 14.9
4306 炎洲 環保購物袋 13.65
1220 台榮 中性濃縮洗衣精 12.6
1316 上曜 保健食品乙包 11.9
4908 前鼎 隨身防身警報器 205
🟡 股東紀念品領取 FAQ：最後上車必讀

Q1：為什麼「最後買進日」就是今天（4/22）？
股東會召開前 60 日為停止過戶日，回推台股 T+2 交割制度，投資人必須在今日收盤前完成買進，才具備領取資格。一旦錯過今日下午 1:30，將無法參與 2026 年度上述 40 檔股票的紀念品領取。

Q2：買進 1 股「零股」今日上車真的能領嗎？
本清單中除新潤、新復興、營邦、立德四檔建議整股（1,000股）外，其餘多數往年皆開放零股領取。零股股東需注意，建議於股東會前自行完成「電子投票」，並憑證明與身分證前往代徵處領取。

Q3：領紀念品要付代領費嗎？
若不便親自前往，委託代領機構領取通常需支付 20 至 30 元服務費。以盛弘千元抵用券或橘子百元支付金來說，即便加上手續費與代領費，依然非常划算。

資料來源：永豐金證券

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 
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徐銘穗編輯記者

新聞傳播學系畢業的INFP人，習慣踩進受訪者鞋裡共感，時常不小心過了頭，曾被受訪者阿嬤的故事逼哭，當媽後哭點爆低，看不得兒虐新聞。曾以《大海就是我的老闆 郭芙》報導，獲2020台灣扶輪公益新聞金輪獎平面報導佳...