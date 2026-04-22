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從550公斤到221公斤，信義房屋單筆仲介交易碳排十年間減少近六成，今年碳標籤認證再升級，減碳量相當於騎車往返北高約5趟，是國內率先系統化揭露房仲服務碳足跡的業者，十年減碳成果呼應4月22日世界地球日的行動精神。企業將環境責任落實到核心服務，是回應地球日的重要一環。信義房屋表示，公司自 2015 年起計算每一筆仲介案件的服務碳足跡。根據盤查結果，房仲服務中主要排碳來源為紙張使用，如今單筆案件碳排足跡 221 公斤，關鍵在紙張與行程減量。實務中，公司推動數位轉型與流程調整，包括導入全面無紙化的電子契約系統，將買賣契據線上化，更透過 AI 與數位工具支援交易作業，如 DiNDON 智能賞屋、我家有多夯及 AI 智能配案系統，以數據輔助物件媒合，降低傳統實體行銷與重複接觸的需求；同時結合 Line@、Facebook 等社群與客戶溝通物件資訊，提升媒合效率。信義房屋指出，服務碳足跡取得碳標籤認證，讓消費者在選擇服務時，能將環境資訊納入判斷依據。公司亦同步推動能源管理與再生能源使用，從內部節能措施持續調整，人均用電相關碳排已較早期降低超過 5 成。在環境與社區面向，信義房屋近年發展涵蓋發展自然碳匯、造林復育、生物多樣性監測、海洋保育與社區參與的行動架構，成果持續納入 ESG 揭露與長期管理。成立 45 週年，信義房屋持續邁向2030淨零碳排目標，致力成為碳排最低、社區連結最深的永續房仲。信義房屋表示，世界地球日所強調的行動精神對企業而言，應回到產業本身，透過制度讓運作都能持續降低對環境造成的負擔。隨著減碳內化為營運的一部分，信義房屋也期望在不動產服務中，持續回應社會對永續與責任經營的期待。今年世界地球日主題為「地球力（Our Power, Our Planet）」，鼓勵社會思考自身選擇與環境之間的關聯。主辦單位 Earthday.org 提出 50 種響應地球日的方式，包括減少不必要的 AI 使用、在社群平台分享氣候變遷與環境資訊、優先向在地農夫購物、調整飲食結構多菜少肉或無肉、不購買快時尚產品、步行時隨手撿拾垃圾、嘗試無塑日，以及計算個人食物碳足跡等，透過小而可持續的行為，發揮個人影響力。