我是廣告 請繼續往下閱讀

▲華航表示，本屆華航星光馬拉松凡是華夏會員報名參加，半程馬拉松組完賽後即獲贈哩程。（圖／記者吳翊緁攝）

完賽獲贈里程 還可抽來回機票

中華航空今（21） 日宣布「2026 華航馬拉松 星光夜跑」賽事將於今年10月31日在台北大佳河濱公園登場，即起開放網路報名。凡是華夏會員報名參加，半程馬拉松組完賽後即獲贈2100哩、漫遊健跑組1000哩、親子星空組600哩。另外，完賽跑者現場更可參加機票及會員哩程抽獎，包括長程線豪華商務艙及豪華經濟艙來回機票等。「2026 華航馬拉松 星光夜跑」將於10月31日（六）在台北大佳河濱公園登場。今年規劃半程馬拉松組 21K、漫遊健跑組10K及親子星空組6K等三大組別，並以「親子嘉年華」為主題，打造一場結合親子運動、戶外市集、星光音樂會與公益合作的路跑活動。華航董事長高星潢今日主持第三屆華航馬拉松星光夜跑報名啟動儀式，為了落實減廢行動。完賽好禮含賽事紀念衣跟背心等周邊紀念品及物資，將使用環保材質，讓參與者深刻體驗華航對永續運動的承諾。高星潢透露，自己在高中的時候每年都有越野賽跑，大家都會當作盛事，相較於50年前那個青春的自己，現在已經65歲，還能重回大佳河濱公園跑步，「感覺又年輕了好幾歲。」高星潢表示，希望藉由華航航空器，將各位的雙腿帶到全世界參加各式各樣活動，呼吸世界各地的空氣。為鼓勵民眾參與這場健康盛事，凡是華夏會員報名參加，半程馬拉松組完賽後即獲贈2100哩、漫遊健跑組1000哩、親子星空組600哩；使用中國信託華航聯名卡鼎尊無限卡付款可享報名費8折優惠、中國信託華航聯名卡享85折優惠，中國信託全卡友享9折優惠；所有完賽跑者現場更可參加機票及會員哩程抽獎，包括長程線豪華商務艙及豪華經濟艙來回機票、華夏會員哩程1萬哩等超過60項好禮。賽事持續推出由知名跑步教練徐國峰領軍的「華航馬拉松品牌訓練營」，將自8月開始透過系統化課程與實戰訓練，協助不同程度跑者規劃訓練計畫，讓每一位報名跑者都能以最佳狀態站上起跑線，參與10月的運動嘉年華盛宴。