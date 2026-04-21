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▲稻井清香採訪線路多半為防災跟弱勢族群。（圖／翻攝NHK)

日本發生地震 美女主播素顏衝電視台播報

稻井清香時常關注防災、弱勢族群 對新聞有熱忱

日本近期地震頻繁，繼長野縣北部18日出現震度搖晃後，青森外海昨（20）日再爆，青森、岩手等地同步發布海嘯警報，全國進入高警戒狀態。在這波緊急應變中，不只救災單位全面動員，第一線傳遞資訊的新聞從業人員同樣全速上線，NHK長野支局女主播稻井清香被捕捉到休假中臨時奔回電視台播報新聞，從地震發生到進棚僅約10分鐘，素顏戴眼鏡直接上場，開口播報時語氣些微顫抖甚至帶點哽咽，第一時間把災情資訊送到觀眾眼前，掀起網友熱議直呼她相當敬業。日本長野18日下午午1點20分發生地震，而稻井清香被發現明明休假，卻在1點31分上線播報，畫面中她語速偏快、呼吸急促，聲音明顯顫抖，甚至出現斷句狀況，引發不少日本網友關注，有人直呼像是過度換氣，「一直提醒大家冷靜，但更希望她自己先深呼吸」，也有人心疼認為她應該是全力跑來，「真的很拚，但還是希望電視台能顧到她的安全」。稻井清香目前在長野電視台任職，2024年才入行，第一份工作就待在長野縣跑新聞。她是在日本出生，但成長過程有一段時間在西班牙生活，背景算滿國際化。平常工作不只做新聞採訪、現場連線，還會到各地拍旅遊外景，跑點、出機，算是地方台很典型的全能型記者。她自己關注的議題也很明確，一直放在防災跟弱勢族群這一塊。防災部分不只是做新聞，還做過廣播節目，也實際參與火山防災相關活動；另外從大學時期開始接觸性別議題，後來慢慢延伸到不同處境的人，像性別、弱勢族群等都有在持續追蹤跟採訪。