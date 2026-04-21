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日本社群上近日有網友分享，連鎖火鍋店的肉片「薄可透光」，薄到直接透出托盤紋路，離譜畫面引發熱議。母公司也回應，部分門市沒有依規定的肉品提供標準進行供應，承諾將落實供應標準、加強確認商品品質。有日本網友在X發文分享，到連鎖涮涮鍋「涮乃葉」用餐時，「豬里脊」肉片居然薄如蟬翼，能直接看到黑色托盤上的紋路，直呼是「隱形豬肉片」，可能是自己吃過最薄的肉片，刀工真的很厲害，還因為肉片很薄，比平常吃的更多片。這篇貼文吸引2820萬次瀏覽，21.8萬次點讚，許多網友也分享自己遇過「隱形肉片」的經驗，笑說：「這就是傳說中的夢幻食材」、「薄成這樣還不會破，真的技術很厲害」、「這樣要吃到飽，洗碗量會暴增吧。」日媒J-CAST News報導，涮乃葉的母公司雲雀餐飲集團公關20日回應，「我們已經確認，部分門市沒有依照原本規定的肉品提供標準進行供應」，餐廳的肉品是整塊進貨後在個門市進行切片，且規定有最佳口感的「最適當切片厚度標準」，但此次有部分商品沒有達標。公司表示，對於一直以來支持本公司的顧客，提供了不符期待的商品，深感抱歉，並承諾會重新在各門市落實供應標準，加強確認商品品質。