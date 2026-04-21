皮克敏手遊《Pikmin Bloom》在全台掀起熱潮，隨著入坑玩家越來越多，不只官方開始與在地活動合作，餐廳也祭出活動共襄盛舉，台中餐廳 「春三朝午」推出「皮克敏健走運動會」，只要前往餐廳出示遊戲畫面，達到指定步數就能換餐點，最高7000步可換一份牛排，立刻吸引玩家和饕客們眼球。
「春三朝午」主打西式排餐、套餐，餐廳表示，4月20日至5月10日的「平日全天」、「例假日晚上」，在點餐前告知參與活動，並在結帳時開啟遊戲皮克敏《Pikmin Bloom》，出示一周內生活紀錄的步數，就能折抵餐點消費。
📌3000步：單點法式香草千層蛋糕一份
📌5000步：單點春三塔香排骨酥一份
📌7000步：單點「炙燒牛排」或「嫩汁香麻辣紙包雞」一份
春三朝午說明，參與活動的民眾，需「內用點2份主餐」，使用一支手機兌換一份獎品，點4份主餐可使用兩支手機兌換兩份獎品；「同行或同桌」上限「為三份」，一隻手機限兌換一次。
此外，結帳時需要開啟遊戲，出示一周內生活紀錄的步數都算數外，要「分享餐點照片至Google評論或限時動態」，並標記「春三朝午」；步數優惠也不得併用，要擇一使用，店家保留最終解釋權及更動權。
我是廣告 請繼續往下閱讀
📌5000步：單點春三塔香排骨酥一份
📌7000步：單點「炙燒牛排」或「嫩汁香麻辣紙包雞」一份
春三朝午說明，參與活動的民眾，需「內用點2份主餐」，使用一支手機兌換一份獎品，點4份主餐可使用兩支手機兌換兩份獎品；「同行或同桌」上限「為三份」，一隻手機限兌換一次。
此外，結帳時需要開啟遊戲，出示一周內生活紀錄的步數都算數外，要「分享餐點照片至Google評論或限時動態」，並標記「春三朝午」；步數優惠也不得併用，要擇一使用，店家保留最終解釋權及更動權。