網紅蕾菈今年3月開始尋找新的租屋處，甚至開出預算8萬元，想在台北市租房，卻到現在還是找不到，讓她相當苦惱。房市專家何世昌對此表示，租不到的關鍵可能「坪數」，若要求坪數大，又要新大樓、近捷運站等，8萬元可能還是有點困難。
預算8萬想找北市租房 眾點2困境
蕾菈日前在Threads發文透露，自己找房找到心累，她想要找3房2衛、有管理員、垃圾代收的電梯大樓，並且需要入戶籍、能養寵物，希望地段能在大安、中山、松山，預算在8萬元以內。蕾菈原本有找到不錯的物件，就在學校正對面，也有24小時管理員、可入籍等優點，但就是空間不夠寬敞，家具偏老舊，還不能開伙，因此放棄此物件。
許多人看到蕾菈條件後紛紛表示，「8萬選擇很多吧」、「要找可入籍的馬上刷掉90%，90%以上房東不會給房客入籍，3房以上的房源不多，再刷掉90%後當然會更難找」、「應該卡在可寵和台北市入戶籍，加油，貓比較好談」、「台北市入籍拿掉會好一點」、「預算這麼高，可以考慮買的了」。
何世昌揭租不到關鍵：坪數大小、地段、屋況
馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，台北市租金預算8萬元，找不到租屋有點誇張，他認為主要關鍵在「坪數大小」，根據統計，台北市住家每坪租金約在1500元，換算起來可以租到權狀50坪的房子，2到4房住家大樓租金行情，每月約在3到6萬元。不過還要看其他條件，如果要求地段好、接近捷運站，又要新大樓等，那租金就需要往上加。
何世昌也指出，若蕾菈要把工作室登記在租屋處，房東的房屋稅、地價稅等，會因一般住家登記成「營業處所」增加，部分房東會不願意出租。另外，如果是要當成住家和工作室，買房相當划算，每月支付8萬元房貸，約可買到2000萬到3000萬元的房子，只要不在市中心，都能買到不錯的物件，還是要看個人的選擇。
網紅身分難租房 月租8萬可享受輕豪宅
大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶也分析，觀察實價登錄資訊，如為月租8萬元以上通常已屬頗大空間之華廈或電梯大樓物件，且多數屬於北市蛋黃商圈，該價位已可入住北市各大豪邸租賃市場，如大安區敦南商圈、大直以及天母等。不過因為該位租客為網紅，承租如此高價住宅，往往需提供較完整的薪資證明，才有突破房東心防，但也可依網紅名氣，鎖定對設籍與報稅接受度較高的「法人房東」及業者代管物件，以減少溝通摩擦。
至於是否該買房，賴志昶認為，8萬元月租金往往能享受到實際買賣價值達4000萬元以上的輕豪宅優質生活，反觀若將每月8萬元轉為30年房貸本息攤還，約僅能購買2000萬元至3000萬元之間物件，如在台北市，多半只能屈就於蛋黃區的老宅或蛋白區的小坪數物件，因此若租可想追求短期生活品質，則租房的居住效益遠勝於買房；但若渴望徹底擺脫看房東臉色與養寵物受限等困擾，並期待未來取自有資產增值，則購屋才會是長遠之計。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。
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蕾菈日前在Threads發文透露，自己找房找到心累，她想要找3房2衛、有管理員、垃圾代收的電梯大樓，並且需要入戶籍、能養寵物，希望地段能在大安、中山、松山，預算在8萬元以內。蕾菈原本有找到不錯的物件，就在學校正對面，也有24小時管理員、可入籍等優點，但就是空間不夠寬敞，家具偏老舊，還不能開伙，因此放棄此物件。
許多人看到蕾菈條件後紛紛表示，「8萬選擇很多吧」、「要找可入籍的馬上刷掉90%，90%以上房東不會給房客入籍，3房以上的房源不多，再刷掉90%後當然會更難找」、「應該卡在可寵和台北市入戶籍，加油，貓比較好談」、「台北市入籍拿掉會好一點」、「預算這麼高，可以考慮買的了」。
何世昌揭租不到關鍵：坪數大小、地段、屋況
馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，台北市租金預算8萬元，找不到租屋有點誇張，他認為主要關鍵在「坪數大小」，根據統計，台北市住家每坪租金約在1500元，換算起來可以租到權狀50坪的房子，2到4房住家大樓租金行情，每月約在3到6萬元。不過還要看其他條件，如果要求地段好、接近捷運站，又要新大樓等，那租金就需要往上加。
何世昌也指出，若蕾菈要把工作室登記在租屋處，房東的房屋稅、地價稅等，會因一般住家登記成「營業處所」增加，部分房東會不願意出租。另外，如果是要當成住家和工作室，買房相當划算，每月支付8萬元房貸，約可買到2000萬到3000萬元的房子，只要不在市中心，都能買到不錯的物件，還是要看個人的選擇。
大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶也分析，觀察實價登錄資訊，如為月租8萬元以上通常已屬頗大空間之華廈或電梯大樓物件，且多數屬於北市蛋黃商圈，該價位已可入住北市各大豪邸租賃市場，如大安區敦南商圈、大直以及天母等。不過因為該位租客為網紅，承租如此高價住宅，往往需提供較完整的薪資證明，才有突破房東心防，但也可依網紅名氣，鎖定對設籍與報稅接受度較高的「法人房東」及業者代管物件，以減少溝通摩擦。
至於是否該買房，賴志昶認為，8萬元月租金往往能享受到實際買賣價值達4000萬元以上的輕豪宅優質生活，反觀若將每月8萬元轉為30年房貸本息攤還，約僅能購買2000萬元至3000萬元之間物件，如在台北市，多半只能屈就於蛋黃區的老宅或蛋白區的小坪數物件，因此若租可想追求短期生活品質，則租房的居住效益遠勝於買房；但若渴望徹底擺脫看房東臉色與養寵物受限等困擾，並期待未來取自有資產增值，則購屋才會是長遠之計。
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