BLACKPINK成員Jisoo近日因為哥哥的各種爭議受到外界關注，雖然昨（20）日Jisoo已經正式發布官方立場並劃清界線，但還是持續延燒中，與此同時，Jisoo的親姊姊金智允參與的新節目《Kill It：風格創作者大戰爭》，確定將在5月12日韓國晚間10點10分（台灣時間晚間9點10分）首播，消息曝光後引發討論。
Jisoo姊姊參加時尚節目 下月正式開播
日前《Kill It》製作單位已透過官方社群帳號，搶先公開100位參賽者的自我介紹影片，在開播前就引發了非同尋常的熱烈反響。參賽陣容更是相當華麗，涵蓋了全球時尚品牌大使、國際名模以及頂級影響力人物。
參賽名單中，包含《單身即地獄5》的崔美娜秀、坐擁93萬訂閱的高人氣情侶檔YouTuber Dan，以及BLACKPINK Jisoo的親姊姊金智允等話題人物。
Jisoo姊姊美貌不輸妹妹 被封「軍浦韓孝周」
在眾多選手中，金智允無疑是外界最關注的焦點人物。她過去就曾因身為Jisoo親姊姊、加上神似Jisoo的超強基因與精緻美貌在網路上掀起討論，還有「軍浦韓孝周」之稱。本身也展現出色的社群經營能力，累積不少忠實粉絲。這次她卸下明星家屬的光環挑戰競賽節目，觀眾們除了期待她的亮眼表現，更關注她能否憑藉自身實力與個人魅力，在激烈的競爭中脫穎而出。
《Kill It》是tvN推出的全新時尚生存綜藝，主打尋找具備代表性與市場影響力的次世代時尚創作者。節目內容不再只聚焦設計師或模特兒，而是鎖定能帶動潮流、具備個人品牌價值與社群影響力的人物，展現韓國時尚綜藝的新方向。據悉，100名參賽者的社群粉絲總數超過4300萬人，可見整體陣容具備相當高的網路聲量。
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日前《Kill It》製作單位已透過官方社群帳號，搶先公開100位參賽者的自我介紹影片，在開播前就引發了非同尋常的熱烈反響。參賽陣容更是相當華麗，涵蓋了全球時尚品牌大使、國際名模以及頂級影響力人物。
參賽名單中，包含《單身即地獄5》的崔美娜秀、坐擁93萬訂閱的高人氣情侶檔YouTuber Dan，以及BLACKPINK Jisoo的親姊姊金智允等話題人物。
在眾多選手中，金智允無疑是外界最關注的焦點人物。她過去就曾因身為Jisoo親姊姊、加上神似Jisoo的超強基因與精緻美貌在網路上掀起討論，還有「軍浦韓孝周」之稱。本身也展現出色的社群經營能力，累積不少忠實粉絲。這次她卸下明星家屬的光環挑戰競賽節目，觀眾們除了期待她的亮眼表現，更關注她能否憑藉自身實力與個人魅力，在激烈的競爭中脫穎而出。
《Kill It》是tvN推出的全新時尚生存綜藝，主打尋找具備代表性與市場影響力的次世代時尚創作者。節目內容不再只聚焦設計師或模特兒，而是鎖定能帶動潮流、具備個人品牌價值與社群影響力的人物，展現韓國時尚綜藝的新方向。據悉，100名參賽者的社群粉絲總數超過4300萬人，可見整體陣容具備相當高的網路聲量。