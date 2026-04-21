現代人外食比例高，「無毒教母」譚敦慈曾在節目《健康2.0》中表示，看似較安全的紙製餐具，其實內層多有防水淋膜，在高溫或加熱情況下反而更容易釋出塑膠微粒，建議將食物轉移至瓷盤再進行加熱。而基因醫學醫師張家銘示警，若長期攝入塑膠微粒，恐影響免疫、荷爾蒙甚至腦部健康。衛福部也說明，不同淋膜材質耐熱度不同，若超過範圍可能導致淋膜受損，建議依食物溫度選擇容器，避免超過耐熱範圍。
比塑膠袋裝熱湯更毒！譚敦慈：紙餐盒加熱「塑膠微粒溶出量」更多
譚敦慈在節目中指出，紙張本身具有透水性，之所以能裝湯或油脂，是因內層多塗有防水淋膜。然而這層淋膜在高溫或長時間接觸熱食時，容易釋出塑膠微粒。她表示，過去不少人認為塑膠袋裝熱湯有毒，改用紙杯、紙碗或紙餐盒，但實際研究顯示，這類紙製容器在高溫下溶出的塑膠微粒反而可能更高。
根據陽明交大的研究指出，若將裝有食物的紙餐盒直接加熱，塑化劑與塑膠微粒的數值會顯著上升。譚敦慈提醒，若外食帶回需要再加熱，應先將食物轉移至瓷盤或家中耐熱容器，再進行加熱，避免直接將紙餐盒放入微波或其他加熱設備中，以降低暴露風險。
此外，即使使用玻璃或不鏽鋼保鮮盒，仍需留意其蓋子與密封邊條多為塑膠材質。譚敦慈強調，這些塑膠部位不可一同放入微波爐加熱，否則同樣可能釋出塑膠微粒。她建議，可選購微波爐專用蓋，若在外無法取得，也可用廚房紙巾沾水後覆蓋食物，既能避免食物乾燥，也相對安全。
長期接觸塑膠微粒影響曝！醫師示警：荷爾蒙失衡、增加失智風響
衛福部也曾說明，市售紙製餐具為達防水、防油效果，通常會在內層塗上食用蠟或塑膠淋膜，不同材質耐熱度差異明顯。例如LDPE淋膜耐熱約70℃至90℃，PP材質則約100℃至140℃，若超過耐熱範圍，可能導致淋膜受損，因此應依食物溫度選擇適當容器。
針對塑膠微粒的影響，中醫師吳宏乾解釋，人體在水分攝取充足的情況下，部分微粒可經代謝排出，但若長期頻繁使用塑膠容器，體內濃度仍可能累積，當顆粒極細時，甚至可能穿越血腦屏障進入大腦，影響認知功能。
基因醫學醫師張家銘則指出，塑膠微粒進入血液後，可能被帶往肝臟、腎臟等器官，甚至進入腦部細胞，增加失智症風險，同時可能干擾免疫系統、引發慢性發炎，甚至模擬人體荷爾蒙，造成荷爾蒙失衡與女性下半身肥胖等問題。
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譚敦慈在節目中指出，紙張本身具有透水性，之所以能裝湯或油脂，是因內層多塗有防水淋膜。然而這層淋膜在高溫或長時間接觸熱食時，容易釋出塑膠微粒。她表示，過去不少人認為塑膠袋裝熱湯有毒，改用紙杯、紙碗或紙餐盒，但實際研究顯示，這類紙製容器在高溫下溶出的塑膠微粒反而可能更高。
根據陽明交大的研究指出，若將裝有食物的紙餐盒直接加熱，塑化劑與塑膠微粒的數值會顯著上升。譚敦慈提醒，若外食帶回需要再加熱，應先將食物轉移至瓷盤或家中耐熱容器，再進行加熱，避免直接將紙餐盒放入微波或其他加熱設備中，以降低暴露風險。
衛福部也曾說明，市售紙製餐具為達防水、防油效果，通常會在內層塗上食用蠟或塑膠淋膜，不同材質耐熱度差異明顯。例如LDPE淋膜耐熱約70℃至90℃，PP材質則約100℃至140℃，若超過耐熱範圍，可能導致淋膜受損，因此應依食物溫度選擇適當容器。
針對塑膠微粒的影響，中醫師吳宏乾解釋，人體在水分攝取充足的情況下，部分微粒可經代謝排出，但若長期頻繁使用塑膠容器，體內濃度仍可能累積，當顆粒極細時，甚至可能穿越血腦屏障進入大腦，影響認知功能。
基因醫學醫師張家銘則指出，塑膠微粒進入血液後，可能被帶往肝臟、腎臟等器官，甚至進入腦部細胞，增加失智症風險，同時可能干擾免疫系統、引發慢性發炎，甚至模擬人體荷爾蒙，造成荷爾蒙失衡與女性下半身肥胖等問題。