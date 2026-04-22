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▲笑笑劉姿妤（如圖）被直擊與台啤雲豹狀元郎林信寬交往中。（圖／笑笑IG@yuyu__liu）

笑笑熟門熟路坐副駕 信義區展開雙人約會

▲林信寬是台啤永豐雲豹的狀元，近日被拍到與同隊啦啦隊笑笑交往、約會中。（圖／TPBL提供）

逛街陪伴互拍 貼心捏肩成關鍵畫面

現年28歲、活躍於籃球與棒球的啦啦隊女神笑笑（劉姿妤），近期被拍到與職籃狀元郎林信寬互動親密，2人同屬台啤永豐雲豹籃球隊體系，年齡相差5歲卻因工作與生活圈重疊逐漸熟識，儘管笑笑過去曾透露感情「歸零」，如今卻被直擊與林信寬在台北101甜蜜約會，甚至疑似已經同居，也讓2人戀情曝光。啦啦隊女神笑笑近期被拍到與同隊的職籃狀元郎林信寬甜蜜約會，2人甚至疑似已經同居，根據《CTWANT》報導，4月17日下午林信寬結束訓練後駕車北上，前往台北市大安區接送笑笑。2人互動過程自然流暢，笑笑一上車便坐進副駕駛座，顯示關係已相當熟稔，隨後小倆口前往信義區商場展開約會行程，從停車、進場到逛街動線都毫無生疏感，互動節奏宛如日常相處，並非初期曖昧階段，整體氛圍輕鬆自在。晚間2人與同隊球員陳孝榕及女友草莓一同聚餐，形成2對情侶的Double Date組合，席間雖未有過度親密舉動，但言談之間流露默契，互動自然不做作。飯後一行人轉往百貨公司逛街，陸續造訪台北101及微風南山等商場，過程中笑笑還貼心替林信寬拍照，展現女友視角的甜蜜日常，另一對情侶則同步上演互拍畫面，氣氛輕鬆愉快。逛街過程中，兩對情侶分工明確，女生進店購物、男生則在外等候，互動模式十分熟絡，直到晚間在電影院廣場休息時，笑笑主動替林信寬按摩肩膀，這個舉動不僅展現貼心，也能確定2人關係並非只是單純朋友，隨後一行人購買飲料繼續逛街，女生們購物戰力十足，整體行程持續至晚間近10點才結束。除了當天約會外，笑笑與林信寬多次出入同一住所，疑似已進入同居階段，關係相當穩定，態度開放也間接證實2人關係。