啦啦隊女神笑笑（劉姿妤），近期被拍到與職籃球員林信寬在台北101甜蜜約會，甚至疑似同居，戀情引發關注。現年28歲的笑笑，是台啤雲豹、樂天桃猿啦啦隊員，有著甜美外型的她，在球場擁有超高人氣，甚至一度超越韓籍啦啦隊成員李雅英。此外，不時登上綜藝節目的笑笑，更曾被爆出成為綜藝大哥胡瓜的新寵，對她疼愛有加，對此笑笑表示對方很像爸爸，每次錄影都會給她很多曝光機會。
笑笑外型甜美 人氣超越女神李雅英
笑笑有著甜美外型及活潑個性，2023年以徵選狀元之姿加入職籃台啤永豐雲豹啦啦隊「浪LIVE電豹女」，深獲許多粉絲喜愛，人氣一度超越女神李雅英。當時笑笑謙虛表示，笑笑也謙虛地回應：「人氣王我真的不敢當，太多優秀的女孩值得大家喜愛。」
遭爆胡瓜新寵兒 笑笑鬆口真實關係：像爸爸
此外，笑笑進軍演藝圈後也獲得前輩提攜、照顧，更傳出成為胡瓜的新寵兒，笑笑受訪時解釋，胡瓜確實特別照顧她，但就像爸爸一樣，第一次收到《綜藝大集合》的節目邀約，也是被對方欽點，並給予許多曝光機會，讓笑笑十分感謝。
笑笑近日被週刊拍到，與同隊的職籃狀元郎林信寬甜蜜約會，2人互動過程自然、熱絡；不僅如此，笑笑、林信寬還被直擊多次出入同一住所，疑似已進入同居階段，關係相當穩定。對於2人戀情，笑笑經紀人並未否認，低調表示：「年輕人談戀愛是自由，只要不影響工作都會支持。」
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笑笑有著甜美外型及活潑個性，2023年以徵選狀元之姿加入職籃台啤永豐雲豹啦啦隊「浪LIVE電豹女」，深獲許多粉絲喜愛，人氣一度超越女神李雅英。當時笑笑謙虛表示，笑笑也謙虛地回應：「人氣王我真的不敢當，太多優秀的女孩值得大家喜愛。」
此外，笑笑進軍演藝圈後也獲得前輩提攜、照顧，更傳出成為胡瓜的新寵兒，笑笑受訪時解釋，胡瓜確實特別照顧她，但就像爸爸一樣，第一次收到《綜藝大集合》的節目邀約，也是被對方欽點，並給予許多曝光機會，讓笑笑十分感謝。
笑笑近日被週刊拍到，與同隊的職籃狀元郎林信寬甜蜜約會，2人互動過程自然、熱絡；不僅如此，笑笑、林信寬還被直擊多次出入同一住所，疑似已進入同居階段，關係相當穩定。對於2人戀情，笑笑經紀人並未否認，低調表示：「年輕人談戀愛是自由，只要不影響工作都會支持。」