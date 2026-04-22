日本東北方外海20日發生規模7.7強震，各大電視台火速插播最新消息，提醒民眾避難，許多日本主播的迅速臨場反應也被挖出討論。29歲的《Weather News》氣象主播駒木結衣當時正在錄節目《NEXT Evening》，本來還在跟另一名女主播嘻笑聊天，結果一看到地震速報，立刻就收起笑容，一秒切換成嚴肅播報模式，專業的態度讓台灣觀眾看了也佩服直呼：「日本的主播好強」。
日本正妹主播迅速變臉 笑到一半突嚴肅插播地震
這起7.7地震發生在20日當地時間下午4點53分，當時駒木結衣在節目上與另一名搭檔聊到冰淇淋話題，正開心的嘻笑互動，結果一看到地震速報，她立刻就收起笑容，火速進入專業播報模式，神情相當認真，且變臉速度極快，讓該片段瞬間在網路上爆紅。
台灣網友也將這段駒木結衣的播報影片放上Threads討論，貼文吸引69萬人次瀏覽，1.5萬網友按讚，大家看了紛紛驚呼：「日本的主播好強」、「這就叫做專業」、「因為地震，不可能開玩笑」，還有網友認為，這其實很正常，因為日本很常發生地震，主播勢必都有接受專業訓練，才能緊急做切換。
正妹主播駒木結衣才29歲 已在電視台工作8年
而駒木結衣雖然才29歲，但她早在大學4年級時，就進入《Weather News》實習，並於2018年正式成為一名氣象主播，因此有8年的播報經歷，算是相當資深，也難怪面對突發情況可以臨危不亂，播報也相當有條理。
前輩檜山沙耶也超厲害 插播地震秒變臉
除了駒木結衣外，另一名女主播檜山沙耶2021年快速「變臉」插播地震新聞的片段也重新被翻出討論，她當下同樣一秒收起笑容，帶來專業的地震速報，表現也很出色，因此爆紅。而檜山沙耶當時隸屬的單位也是《Weather News》，但她已在2024年離職，成為自媒體人。
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這起7.7地震發生在20日當地時間下午4點53分，當時駒木結衣在節目上與另一名搭檔聊到冰淇淋話題，正開心的嘻笑互動，結果一看到地震速報，她立刻就收起笑容，火速進入專業播報模式，神情相當認真，且變臉速度極快，讓該片段瞬間在網路上爆紅。
台灣網友也將這段駒木結衣的播報影片放上Threads討論，貼文吸引69萬人次瀏覽，1.5萬網友按讚，大家看了紛紛驚呼：「日本的主播好強」、「這就叫做專業」、「因為地震，不可能開玩笑」，還有網友認為，這其實很正常，因為日本很常發生地震，主播勢必都有接受專業訓練，才能緊急做切換。
而駒木結衣雖然才29歲，但她早在大學4年級時，就進入《Weather News》實習，並於2018年正式成為一名氣象主播，因此有8年的播報經歷，算是相當資深，也難怪面對突發情況可以臨危不亂，播報也相當有條理。
前輩檜山沙耶也超厲害 插播地震秒變臉
除了駒木結衣外，另一名女主播檜山沙耶2021年快速「變臉」插播地震新聞的片段也重新被翻出討論，她當下同樣一秒收起笑容，帶來專業的地震速報，表現也很出色，因此爆紅。而檜山沙耶當時隸屬的單位也是《Weather News》，但她已在2024年離職，成為自媒體人。