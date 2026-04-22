日本東北方外海20日發生規模7.7強震，各大電視台火速插播最新消息，提醒民眾避難，許多日本主播的迅速臨場反應也被挖出討論。29歲的《Weather News》氣象主播駒木結衣當時正在錄節目《NEXT Evening》，本來還在跟另一名女主播嘻笑聊天，結果一看到地震速報，立刻就收起笑容，一秒切換成嚴肅播報模式，專業的態度讓台灣觀眾看了也佩服直呼：「日本的主播好強」。

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日本正妹主播迅速變臉　笑到一半突嚴肅插播地震

這起7.7地震發生在20日當地時間下午4點53分，當時駒木結衣在節目上與另一名搭檔聊到冰淇淋話題，正開心的嘻笑互動，結果一看到地震速報，她立刻就收起笑容，火速進入專業播報模式，神情相當認真，且變臉速度極快，讓該片段瞬間在網路上爆紅。

台灣網友也將這段駒木結衣的播報影片放上Threads討論，貼文吸引69萬人次瀏覽，1.5萬網友按讚，大家看了紛紛驚呼：「日本的主播好強」、「這就叫做專業」、「因為地震，不可能開玩笑」，還有網友認為，這其實很正常，因為日本很常發生地震，主播勢必都有接受專業訓練，才能緊急做切換。

▲▼日本女主播駒木結衣（右）上秒還在跟搭檔聊天大笑，下秒看到地震速報，就立刻嚴肅進行插播。（圖／翻攝自X@gatoray_kof）
▲▼日本女主播駒木結衣（右）上秒還在跟搭檔聊天大笑，下秒看到地震速報，就立刻嚴肅進行插播。（圖／翻攝自X@gatoray_kof）
▲日本女主播有多強？原本還在攝影棚大笑　遇7.7地震秒變臉插播速報（圖／翻攝自X@gatoray_kof）
正妹主播駒木結衣才29歲　已在電視台工作8年

而駒木結衣雖然才29歲，但她早在大學4年級時，就進入《Weather News》實習，並於2018年正式成為一名氣象主播，因此有8年的播報經歷，算是相當資深，也難怪面對突發情況可以臨危不亂，播報也相當有條理。

前輩檜山沙耶也超厲害　插播地震秒變臉

除了駒木結衣外，另一名女主播檜山沙耶2021年快速「變臉」插播地震新聞的片段也重新被翻出討論，她當下同樣一秒收起笑容，帶來專業的地震速報，表現也很出色，因此爆紅。而檜山沙耶當時隸屬的單位也是《Weather News》，但她已在2024年離職，成為自媒體人。

▲檜山沙耶2021年也曾因超快的臨場播報反應受到關注。（圖／翻攝自Weather News）
▲檜山沙耶2021年也曾因超快的臨場播報反應受到關注。（圖／翻攝自Weather News）


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藍詩孟編輯記者

畢業於文化大學新聞學系、在新聞業打滾第6年的編輯，目前專攻娛樂議題，長期關注影視圈動態與明星生活點滴。熱愛挖掘八卦、追尋真相，並在龐雜的訊息洪流中，為讀者篩選最有價值、最具討論度的內容。平時不僅密切留...