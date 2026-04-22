買房後省下的房租，卻被修車和修房預算吃光了。」許多退休族嚮往逃離都市高昂租金，移居鄉間追求「慢活」，卻常墮入退休理財陷阱。根據日媒《The Gold Online》近期兩則熱門個案揭露，這種「低支出幻想」在 2026 年（115 年） 面對通膨與孤立感雙重夾擊下，正成為老後貧窮的導火線。不少退休族直到翻開通簿，才驚覺陷入了「財務」與「心理」的雙重赤字。
🟡 財務赤字：買房比租屋穩？她買 100 萬老屋後悔了
68 歲的惠子（化名）曾住在東京近郊，領取約 3 萬台幣的 2026退休金。為了省下每月 7 萬日幣的租金，她動用存款在鄉下買下一間 480 萬日幣（約 100 萬台幣）的老屋，原以為從此不愁吃穿，沒想到生活成本卻大幅超標。
由於鄉下交通極度不便，惠子被迫買車，保險、油資、車檢成了沉重負擔。加上老屋更換熱水器、維修屋頂等支出，讓她驚覺「自有房產」的維護費遠超房租。移居兩年後，她看著存簿上大幅減少的數字，失聲感嘆：「以為買房就心安，沒想到維護費比房租更驚人。」
🟡 心理赤字：海邊慢活變縮衣節食 女兒驚見父母現狀
另一對 72 歲的夫婦，賣掉首都圈房產移居海邊，月領 5 萬台幣年金，在一般 退休理財規劃中看似優渥，卻在一年半後崩盤。女兒由紀造訪新家時驚見父母為了省錢，冰箱裡全是折扣剩菜、客廳電器壞了也不敢修。
除了財務吃緊，更可怕的是「孤獨赤字」。遠離原本朋友圈，生病時救護車半小時才到、鄰里關係難以融入。由紀心痛發現，父母並非在享受生活，而是在忍受生活。這種「社交孤立」導致的心理壓力，成了退休移居後最難填補的黑洞。
🟡 2026 退休建議：避開退休理財陷阱的 3 個關鍵
專家指出，退休下鄉前若未精算以下三點，極易後悔：
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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68 歲的惠子（化名）曾住在東京近郊，領取約 3 萬台幣的 2026退休金。為了省下每月 7 萬日幣的租金，她動用存款在鄉下買下一間 480 萬日幣（約 100 萬台幣）的老屋，原以為從此不愁吃穿，沒想到生活成本卻大幅超標。
由於鄉下交通極度不便，惠子被迫買車，保險、油資、車檢成了沉重負擔。加上老屋更換熱水器、維修屋頂等支出，讓她驚覺「自有房產」的維護費遠超房租。移居兩年後，她看著存簿上大幅減少的數字，失聲感嘆：「以為買房就心安，沒想到維護費比房租更驚人。」
另一對 72 歲的夫婦，賣掉首都圈房產移居海邊，月領 5 萬台幣年金，在一般 退休理財規劃中看似優渥，卻在一年半後崩盤。女兒由紀造訪新家時驚見父母為了省錢，冰箱裡全是折扣剩菜、客廳電器壞了也不敢修。
除了財務吃緊，更可怕的是「孤獨赤字」。遠離原本朋友圈，生病時救護車半小時才到、鄰里關係難以融入。由紀心痛發現，父母並非在享受生活，而是在忍受生活。這種「社交孤立」導致的心理壓力，成了退休移居後最難填補的黑洞。
專家指出，退休下鄉前若未精算以下三點，極易後悔：
- 交通成本： 鄉村生活高度依賴汽車，維修費與折舊往往抵銷省下的房租。
- 環境修繕： 海邊鹽害或山區潮濕會加速家電與房屋損壞，這是不定時的財務炸彈。
- 醫療便利性： 隨年紀增長，就醫頻率增加，偏鄉交通費與體力消耗將成為重大負擔。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。