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財務赤字：買房比租屋穩？她買 100 萬老屋後悔了

▲026 退休理財陷阱多！老屋翻修最忌諱「一次付清」工程款。專家提醒，面對主動上門的裝修推銷應保持警覺，以免辛苦積蓄瞬間蒸發，讓移居夢淪為廢墟困局。（示意圖／Gemini 生成／NOWNEWS監製）

心理赤字：海邊慢活變縮衣節食 女兒驚見父母現狀

▲海邊慢活的夢幻與現實！女兒造訪移居新家的父母，驚見冰箱內全是「折扣剩菜」，甚至連家中電器損壞也無力維修。理財專家直言，海邊環境造成的房屋耗損與偏鄉生活成本，常是退休規劃中最易被忽略的盲點。（示意圖／Gemini 生成／NOWNEWS 監製）

2026 退休建議：避開退休理財陷阱的 3 個關鍵

交通成本： 鄉村生活高度依賴汽車，維修費與折舊往往抵銷省下的房租。 環境修繕： 海邊鹽害或山區潮濕會加速家電與房屋損壞，這是不定時的財務炸彈。 醫療便利性： 隨年紀增長，就醫頻率增加，偏鄉交通費與體力消耗將成為重大負擔。

買房後省下的房租，卻被修車和修房預算吃光了。」許多退休族嚮往逃離都市高昂租金，移居鄉間追求「慢活」，卻常墮入退休理財陷阱。根據日媒《The Gold Online》近期兩則熱門個案揭露，這種「低支出幻想」在 2026 年（115 年） 面對通膨與孤立感雙重夾擊下，正成為老後貧窮的導火線。不少退休族直到翻開通簿，才驚覺陷入了「財務」與「心理」的雙重赤字。68 歲的惠子（化名）曾住在東京近郊，領取約 3 萬台幣的 2026退休金。為了省下每月 7 萬日幣的租金，她動，原以為從此不愁吃穿，沒想到生活成本卻大幅超標。由於鄉下交通極度不便，惠子。加上老屋更換熱水器、維修屋頂等支出，讓她驚覺「自有房產」的維護費遠超房租。移居兩年後，她看著存簿上大幅減少的數字，失聲感嘆：「。」另一對 72 歲的夫婦，賣掉首都圈房產移居海邊，月領 5 萬台幣年金，在一般 退休理財規劃中看似優渥，卻在一年半後崩盤。女兒由紀造訪新家時驚見父母為了省錢，除了財務吃緊，更可怕的是「」。遠離原本朋友圈，生病時救護車半小時才到、鄰里關係難以融入。由紀心痛發現，父母並非在享受生活，而是在忍受生活。這種「社交孤立」導致的心理壓力，成了退休移居後最難填補的黑洞。專家指出，退休下鄉前若未精算以下三點，極易後悔：這告訴所有準退休族：。在規劃時，務必預留至少兩年的「觀察期」，並保有能隨時回城的財務彈性，才不會讓美好的移居夢，變成老後無解的理財陷阱。