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▲吳卓源（如圖）曾在表演中外套意外滑落，從此小露香肩成了她招牌裝扮。（圖／吳卓源IG＠juliawu94）

▲吳卓源（右）曾和ØZI（左）有好交情，卻因爭執決裂，互不來往。（圖／吳卓源IG＠juliawu94）

歌手吳卓源和演員朱軒洋今（22）日爆出舊情復燃。兩人在2024年因被拍到在河濱公園深夜親熱、隔著口罩熱吻，但當時男方是有女友的狀態，吳卓源因而背負小三罵名，兩人形象都受挫。過了兩年，吳卓源換了新東家，想重新出發，但她的情史比作品精彩，曾和頑童成員瘦子的表哥交往、一出道就被封為是鄉民老婆。現在傳出和朱軒洋有了續集，甚至已在內湖開啟好鄰居模式。根據《鏡週刊》報導，朱軒洋於本月14日離開位於內湖的住家後，先是騎腳踏車轉公車，熟門熟路地進入另一處內湖華廈過夜。19日狗仔直擊，戴著口罩帽子的吳卓源返回該處，證實這裡正是吳卓源的新家。而朱軒洋擁有該處鑰匙並能自由進出，顯示兩人早已復合並展開密切往來，昔日因小三風波沉寂的情緣似乎已悄悄重燃。吳卓源是華裔澳籍，她1994年在中國海南島出生，成長於上海，4歲開始學習古典音樂和鋼琴，8歲時隨著父母移民澳洲，父母對她的期待，是希望栽培她成為鋼琴家。她在18歲時進入美國柏克萊音樂學院攻讀表演專業，主修鋼琴，2013年錄製《小時代》電影原聲帶主題曲《Go!》，隔年參加澳洲《X-FACTOR》選秀比賽開啟星路。而「鄉民老婆」這個頭銜，其實源於她在 PTT 表特版的極高討論度。出道初期，她總是以Oversize的大件上衣搭配極短熱褲，若隱若現的「下衣失蹤」穿搭，擊中廣大鄉民的胃口。她曾笑稱，自己最著名的「外套不穿好」風格，其實是某次演出太熱，外套自然滑落被拍到小露香肩，沒想到意外引領潮流。吳卓源的前男友是頑童瘦子的表哥，卻因在交往期間與男星ØZI過從甚密，被瘦子退追。瘦子為此更曾寫歌〈無袂煞〉諷刺ØZI，歌詞提到：「他不拜關二哥，OZI他只勾二嫂」。ØZI是葉璦菱兒子，和吳卓源兩人過去一起在國外讀書認識，也因為喜愛音樂成為好朋友。兩人交情好到曬出親暱臉貼臉的照片，進而傳出緋聞，但他們針對緋聞都一概否認。不過2023年卻傳出吳卓源和ØZI無預警取消關注對方IG，從之前互動熱烈到現在不相往來，兩人友情似乎變了調。據了解，兩人因對事情的意見不同而起了口角，甚至冷戰不理對方，就這樣持續到現在，友誼破裂。2017年吳卓源發行EP《H.E.N.R.Y》以及個人首張專輯《1:28》，年底與其他5位饒舌歌手合作創作〈走到飛〉，還有和饒舌歌手熊仔合作單曲〈買榜〉，攻佔過各大音樂平台的點播排行榜，歌曲爆紅順帶捧紅吳卓源，吳卓源獨具魅力的藍調音樂特色，使她受到關注。今年4月，她宣布加盟華研國際音樂，成為動力火車、林宥嘉的師妹，也確定於今年11月登上日本音樂殿堂「武道館」，擔任STUTS出道十周年演唱會嘉賓。