北台灣交通與產業版圖即將迎來大洗牌！銜接淡水與八里的世界級地標「淡江大橋」預計於 2026 年 5 月 12 日正式通車。受惠交通利多兌現，淡海新市鎮房價 5 年內漲幅高達 33.8%；此外，占地 130 公頃的「淡海科學城」計畫也傳出新進度，內政部於 4 月 21 日召開產業座談會，加速對接高科技產業需求，為淡水房市注入強大剛性支撐。
🟡 全球最大斜張橋 5/12 通車！縮短 15 公里通勤路
由已故傳奇建築師 Zaha Hadid 設計的淡江大橋，以「寧靜舞者」造型成為北海岸新地標。這座全世界最大的單塔不對稱斜張橋通車後，將直接連結淡海新市鎮與八里，大幅縮短約 15 公里的路程，節省近 25 分鐘車程。
中信房屋店長童尹分析，大橋通車後將有效緩解關渡大橋及台 2 線 3 成車流，並串聯台 64 線及台 61 線，吸引原居住於新莊、板橋、五股等地的「脫北族」通勤人口向房價親民的淡水靠攏。
🟡 淡海房價躍上 3 字頭 全台「人口淨遷入」冠軍
根據實價登錄，淡海新市鎮房價已從 2021 年的 23.7 萬元攀升至 31.7 萬元，成長表現驚人。即便房價墊高，但在淡水目前總價約 1,000 萬至 1,600 萬元仍能買到屋齡較新的 2 至 3 房產品，高 CP 值使淡水在 2025 年以年增 7,996 人奪下全台人口淨遷入行政區首位。
中信房屋研展室副理莊思敏指出，在淡江大橋通車與淡北道路動工的加持下，淡海新市鎮正從「量大賣壓區」轉型為「穩定去化區」，生活機能與交通瓶頸的改善，讓房價穩站 3 字頭。
🟡 最新：130 公頃淡海科學城 打造智慧城黃金廊帶
除了交通利多，內政部政務次長董建宏於 4 月 21 日主持「淡海科學城」座談會，首度曝光最新產業對接進度。該計畫規劃 130 公頃產業腹地，預計串聯北士科、內科與南港軟體園區，引進高科技、低污染產業。
內政部表示，未來土地取得後將由國科會及經濟部設置科學園區，落實「在地就學、就業、就養」願景。隨著世界級地標與智慧產業聚落雙重到位，淡海新市鎮將躍升為兼具國際美學與高產值的智慧港城市。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。
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由已故傳奇建築師 Zaha Hadid 設計的淡江大橋，以「寧靜舞者」造型成為北海岸新地標。這座全世界最大的單塔不對稱斜張橋通車後，將直接連結淡海新市鎮與八里，大幅縮短約 15 公里的路程，節省近 25 分鐘車程。
中信房屋店長童尹分析，大橋通車後將有效緩解關渡大橋及台 2 線 3 成車流，並串聯台 64 線及台 61 線，吸引原居住於新莊、板橋、五股等地的「脫北族」通勤人口向房價親民的淡水靠攏。
根據實價登錄，淡海新市鎮房價已從 2021 年的 23.7 萬元攀升至 31.7 萬元，成長表現驚人。即便房價墊高，但在淡水目前總價約 1,000 萬至 1,600 萬元仍能買到屋齡較新的 2 至 3 房產品，高 CP 值使淡水在 2025 年以年增 7,996 人奪下全台人口淨遷入行政區首位。
中信房屋研展室副理莊思敏指出，在淡江大橋通車與淡北道路動工的加持下，淡海新市鎮正從「量大賣壓區」轉型為「穩定去化區」，生活機能與交通瓶頸的改善，讓房價穩站 3 字頭。
除了交通利多，內政部政務次長董建宏於 4 月 21 日主持「淡海科學城」座談會，首度曝光最新產業對接進度。該計畫規劃 130 公頃產業腹地，預計串聯北士科、內科與南港軟體園區，引進高科技、低污染產業。
內政部表示，未來土地取得後將由國科會及經濟部設置科學園區，落實「在地就學、就業、就養」願景。隨著世界級地標與智慧產業聚落雙重到位，淡海新市鎮將躍升為兼具國際美學與高產值的智慧港城市。
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