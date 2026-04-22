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全球最大斜張橋 5/12 通車！縮短 15 公里通勤路

▲淡海新市鎮近 5 年房價成長趨勢圖。根據實價登錄統計，該區房價已從 2021 年的 2 字頭穩步躍升至 3 字頭，5 年累積漲幅高達 33.8%，顯示交通建設利多已實質反映在市場價值上。（圖／中信房屋提供）

淡海房價躍上 3 字頭 全台「人口淨遷入」冠軍

▲淡海新市鎮規劃完善，現代化住宅林立。隨著「淡海科學城」130 公頃產業計畫推動，區域將從純住宅區轉型為兼具高科技產值與優質生活機能的智慧城市，落實「在地生活」的宜居藍圖。（圖／中信房屋提供）

▲內政部於 4 月 21 日召開「淡海科學城」產業座談會，政務次長董建宏（中）與產官學界代表合影 。政府規劃 130 公頃完整產業腹地，預計引進高科技、低污染核心產業，建構北台灣首都圈黃金廊帶，落實在地就業願景 。（圖／內政部提供）

北台灣交通與產業版圖即將迎來大洗牌！銜接淡水與八里的世界級地標「淡江大橋」預計於 2026 年 5 月 12 日正式通車。受惠交通利多兌現，淡海新市鎮房價 5 年內漲幅高達 33.8%；此外，占地 130 公頃的「淡海科學城」計畫也傳出新進度，內政部於 4 月 21 日召開產業座談會，加速對接高科技產業需求，為淡水房市注入強大剛性支撐。由已故傳奇建築師設計的淡江大橋，以「寧靜舞者」造型成為北海岸新地標。這座通車後，將直接連結淡海新市鎮與八里，大幅縮短約 15 公里的路程，節省近 25 分鐘車程。中信房屋店長童尹分析，大橋通車後將有效緩解關渡大橋及台 2 線 3 成車流，並串聯台 64 線及台 61 線，吸引原居住於新莊、板橋、五股等地的「脫北族」通勤人口向房價親民的淡水靠攏。根據實價登錄，淡海新市鎮房價已從 2021 年的 23.7 萬元攀升至 31.7 萬元，成長表現驚人。即便房價墊高，但在淡水，高 CP 值使淡水在中信房屋研展室副理莊思敏指出，在淡江大橋通車與淡北道路動工的加持下，，生活機能與交通瓶頸的改善，讓除了交通利多，內政部政務次長董建宏於 4 月 21 日主持，首度曝光最新產業對接進度。該計畫，引進高科技、低污染產業。內政部表示，未來土地取得後將由國科會及經濟部設置科學園區，落實「在地就學、就業、就養」願景。隨著世界級地標與智慧產業聚落雙重到位，淡海新市鎮將躍升為兼具國際美學與高產值的智慧港城市。