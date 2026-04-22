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NBA季後賽首輪爆出冷門，西區第2種子聖安東尼奧馬刺今（22）日在主場迎戰波特蘭拓荒者。儘管馬刺本季脫胎換骨豪取62勝，但今日當家球星文班亞馬（Victor Wembanyama）在第2節意外重摔臉部撞地，因觸發「腦震盪保護協議」提前退賽。拓荒者在亨德森（Scoot Henderson）全場31分的帶領下，末節上演驚天逆轉，終場以106：103險勝馬刺，將系列賽扳成1：1平手。本季例行賽豪取62勝、高居西區第二的馬刺，原本被看好能輕鬆過關，未料此役卻賠了夫人又折兵。第二節比賽中，文班亞馬在一次持球進攻時下巴與臉部強力撞擊木地板，隨即在隊友護送下返回更衣室。賽後馬刺球團證實，文班亞馬已進入腦震盪保護協議，本場僅留下5分、4籃板的數據。根據過往案例，球員需通過一系列嚴格測試才能復出，預計將缺席至少一週，這意味著接下來作客波特蘭的兩場關鍵賽事，馬刺極大機率必須在缺乏戰略核心的情況下硬碰硬。在文班亞馬離場後，馬刺展現團隊籃球的韌性，卡斯爾（Stephon Castle）扛起重任，全場砍下18分、8籃板、5助攻。搭配明星後衛福克斯（De'Aaron Fox）的17分與瓦塞爾（Devin Vassell）的16分，馬刺在第3節末到第4節初轟出一波15：0的瘋狂攻勢，一度取得93：79的14分領先。然而，場上隨後傷情不斷，巴恩斯（Harrison Barnes）、哈珀（Dylan Harper）接連因手部受傷下場處理。眼看勝利在望，馬刺卻在決勝時刻遭遇得分荒，讓拓荒者帶走勝利。在一度落後的局面下，拓荒者2023年的探花亨德森（Scoot Henderson）挺身而出，全場狂飆5記三分球、轟下全場最高的31分。搭配霍勒迪（Jrue Holiday）在最後關頭的關鍵火鍋與補籃反超比分，拓荒者在末節後段回敬一波14：2的逆襲。馬刺最後一波進攻試圖交由瓦塞爾執行扳平三分，可惜未能命中，最終以3分之差飲恨。雖然馬刺成功限制住拓荒者真核阿夫迪亞（Deni Avdija）僅得14分，卻擋不住亨德森的火力全開。拓荒者在客場扳平戰局後，系列賽下一場將移師波特蘭。對馬刺而言，失去文班亞馬的攻守體系將面臨嚴峻挑戰，若不能在客場止跌回升，極有可能面臨「黑七」被逆襲的危機。