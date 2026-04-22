新北市重要交通建設「淡江大橋」將在5月12日通車，從現在開始到通車日的每個週末，新北市政府和公路局都有規劃健行、遊行、音樂會等活動，讓民眾搶先步行在淡江大橋上，近距離觀賞全世界最大的單塔不對稱斜張橋。根據台灣房屋統計2019年淡江大橋開工以來，淡水、八里的人口、房價變化，其中淡水從約17.5萬人，增加到21萬人，增長幅度是新北市之冠，八里也增加了4500多人；房價方面則有約4成的漲幅。
傳奇建築師打造 最大單塔不對稱斜張橋
淡江大橋建築設計，由已故的傳奇建築師Zaha Hadid設計，結合夕照美景與舞者律動意象，打造出全世界最大的單塔不對稱斜張橋。通車後將連接淡水和八里地區，新北市交通局運輸管理科科長林詩欽指出，淡江大橋通車後，淡水到八里可縮短約15公里，尖峰時段能節省約25分鐘車程，未來約26分鐘就可以抵達桃園機場，29分鐘能抵達台北車站。
通車縮短往新北、桃園路程 可望帶來北海岸觀光人潮
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，淡江大橋有助舒緩前往桃園和新北的車流，過去淡水居民仰賴關渡大橋通勤，經常會出現塞車情況，隨著淡江大橋通車，可縮短淡水到八里的交通時間至少15分鐘以上，對於前往五股、板橋、新莊等地的淡水通勤族，也能透過淡江大橋接上64快速道路，避免過度集中在紅樹林關渡，推估能分散約3成車流，解決淡水長久以來的交通痛點。
張旭嵐指出，淡江大橋還可與「平民版高速公路」台61線西濱快速道路銜接，讓淡水、三芝等北海岸城鎮，來往蘆竹、林口、觀音及桃園國際機場的交通時間，節省近半小時，未來也會規劃機場快線公車，把國際遊客導引至觀光資源豐富的北海岸，原本的都會區邊緣，發展也可望翻轉。
總價千萬可買房 自住首購、小資熱門購屋區域
觀察淡江大橋兩端的房價表現，淡水從每坪22.8萬漲到31.2萬元，漲幅超過36%；八里漲幅甚至飆上40.1%，一路從不到2字頭，漲到直逼3字頭。台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中分析，淡水的重劃區供給量大，中古屋單價3字頭相對親民，總價千萬可成家，因此長期吸引首購剛需、小資買家，價格相對有撐。但淡水距離台北市中心較遠，一直是一大抗性，較適合北投、士林上班族，或是不用趕上班的自營商或接案工作者居住。
另外，陳定中指出，八里的漲幅比淡水還高，主要原因有八里房價基期相對低，而且八里長期以來公建話題較薄弱，淡江大橋是當地久違的建設利多，因此民眾期待更高，市場反應也較明顯；淡江大橋開通後，以大橋為路廊的八里輕軌也更有實現的可能，中長期建設遠景可期，原本能見度有限的房市發展，也因而獲得提升。
🟡淡江大橋小檔案
預計通車時間：2026年5月9日通車典禮、5月12日正式通車
總經費：230.38億元
全長920公尺、跨距450公尺、主橋塔高約211公尺（相當70層樓），預計未來淡水到桃園機場26分鐘、29分鐘到台北車站。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。
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淡江大橋建築設計，由已故的傳奇建築師Zaha Hadid設計，結合夕照美景與舞者律動意象，打造出全世界最大的單塔不對稱斜張橋。通車後將連接淡水和八里地區，新北市交通局運輸管理科科長林詩欽指出，淡江大橋通車後，淡水到八里可縮短約15公里，尖峰時段能節省約25分鐘車程，未來約26分鐘就可以抵達桃園機場，29分鐘能抵達台北車站。
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，淡江大橋有助舒緩前往桃園和新北的車流，過去淡水居民仰賴關渡大橋通勤，經常會出現塞車情況，隨著淡江大橋通車，可縮短淡水到八里的交通時間至少15分鐘以上，對於前往五股、板橋、新莊等地的淡水通勤族，也能透過淡江大橋接上64快速道路，避免過度集中在紅樹林關渡，推估能分散約3成車流，解決淡水長久以來的交通痛點。
張旭嵐指出，淡江大橋還可與「平民版高速公路」台61線西濱快速道路銜接，讓淡水、三芝等北海岸城鎮，來往蘆竹、林口、觀音及桃園國際機場的交通時間，節省近半小時，未來也會規劃機場快線公車，把國際遊客導引至觀光資源豐富的北海岸，原本的都會區邊緣，發展也可望翻轉。
觀察淡江大橋兩端的房價表現，淡水從每坪22.8萬漲到31.2萬元，漲幅超過36%；八里漲幅甚至飆上40.1%，一路從不到2字頭，漲到直逼3字頭。台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中分析，淡水的重劃區供給量大，中古屋單價3字頭相對親民，總價千萬可成家，因此長期吸引首購剛需、小資買家，價格相對有撐。但淡水距離台北市中心較遠，一直是一大抗性，較適合北投、士林上班族，或是不用趕上班的自營商或接案工作者居住。
另外，陳定中指出，八里的漲幅比淡水還高，主要原因有八里房價基期相對低，而且八里長期以來公建話題較薄弱，淡江大橋是當地久違的建設利多，因此民眾期待更高，市場反應也較明顯；淡江大橋開通後，以大橋為路廊的八里輕軌也更有實現的可能，中長期建設遠景可期，原本能見度有限的房市發展，也因而獲得提升。
預計通車時間：2026年5月9日通車典禮、5月12日正式通車
總經費：230.38億元
全長920公尺、跨距450公尺、主橋塔高約211公尺（相當70層樓），預計未來淡水到桃園機場26分鐘、29分鐘到台北車站。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。