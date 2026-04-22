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▲集團不僅竄改來電顯示為中國地區派出所號碼，還精心布置仿真的檢警辦公場景，甚至透過AI視訊技術，假扮檢察官及公安人員與被害人「面對面」對話(圖/記者鄧力軍翻攝)

台中警方破獲一起跨境詐騙案件，詐騙集團利用AI技術假冒中國檢警人員，專門鎖定香港民眾行騙，不法手法精密，分工細膩。刑事警察局偵查第六大隊第三隊今（22）日公布案情，指出全案已查緝到案共17名機手與幹部，並逮捕黃姓主嫌，依詐欺、洗錢及組織犯罪等罪嫌移送偵辦，檢方偵結後已全數起訴。警方表示，專案小組日前接獲情資，發現有詐騙集團在台中北屯區及南屯區設立話務機房，透過電話聯繫香港民眾，假冒中國檢察官與公安人員，謊稱被害人個資遭盜用、涉及刑案，須配合「資金監管」，藉此誘騙匯款。進一步追查發現，該集團由黃姓男子主導，組織嚴密。警方指出，該詐團承租透天厝作為據點，內部分為三線機手運作，從初步接觸、話術施壓到最終詐財，層層分工。為增加真實性，集團不僅竄改來電顯示為中國地區派出所號碼，還精心布置仿真的檢警辦公場景，甚至透過AI視訊技術，假扮檢察官及公安人員與被害人「面對面」對話，使受害者誤信身陷司法案件，進而交付財物。專案小組蒐證完備後，於去(114)年6月中旬同步攻堅兩處詐騙機房，當場逮捕17名機手與幹部，查扣大量作案工具，包括手機、電腦、監視器主機，以及假檢察官制服、公安制服、徽章與標語等證物。警方持續向上溯源，並於同年12月初將黃姓主嫌查緝到案。警方進一步指出，該集團詐得款項後，透過虛擬貨幣進行轉換與洗錢，以躲避金流追查，手法相當隱蔽。全案經偵訊後，依詐欺罪、洗錢防制法及組織犯罪防制條例移送台中地檢署偵辦，並已由檢方偵結起訴。警方提醒，近年詐騙手法結合AI技術日益翻新，民眾若接獲自稱檢警單位來電，要求監管資金或匯款，應提高警覺，並可撥打165反詐騙專線查證，以避免落入詐騙陷阱。