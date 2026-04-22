韓國男團EXO成員邊伯賢在控訴所屬社INB100欠款數十億、宣布要解約後，傳出有望加入G-Dragon（權志龍）所屬公司Galaxy Corporation，引發外界高度關注。根據韓媒今（22）日報導，邊伯賢近日已與Galaxy Corporation相關負責人會面，雙方就專屬合約內容進行深入討論，目前正針對細節進一步協商中，最終是否簽約仍有待後續結果確認。而日前泰民也確定簽進Galaxy Corporation，若伯賢跟著加盟，就將與泰民三度成為同門師兄弟。
伯賢有望成GD同門！離開自己創立的公司
多家韓媒在今日報導指出，伯賢和Galaxy Corporation方面已經會面討論過合約內容，正在進行協商中。而伯賢所屬的EXO小分隊CBX，三位成員CHEN、伯賢、XIUMIN在2023年與前公司SM娛樂發生合約糾紛後，伯賢在2024年成立個人經紀公司INB100，專注個人活動並處理CBX三人的工作，之後該公司被收購並歸入One Hundred集團。
CBX連續遇兩次合約糾紛 拿不到合理酬勞
然而最近CBX成員和INB100也產生糾紛，三人指控公司未經同意使用小分隊名義對外承接活動，獲取高額簽約金，成員卻未獲合理收益分配，甚至尚有數十億韓元結算款未支付，導致旗下員工薪資與藝人活動皆受到影響，因此宣布解除專屬合約，已於3月底向INB100代表車佳元發送正式文件。據悉，三人曾多次要求公司針對未結算收益及違約爭議提出說明，但始終未獲回應，因此決定採取法律程序終止合作關係。
值得注意的是，SHINee成員李泰民近期也離開車佳元代表旗下公司，轉而簽約Galaxy Corporation，展開全新發展。若邊伯賢最終加盟，將成為繼李泰民之後再度加入該公司的重量級藝人，也讓兩人有望第三度成為同門。
Galaxy Corporation為韓國首家主打人工智慧娛樂科技的企業，積極結合AI、機器人等先進技術與娛樂內容發展多元事業。旗下藝人陣容包括G-Dragon、李泰民、金鐘國，以及資深演員宋康昊等等。目前邊伯賢是否正式加入Galaxy Corporation，仍待雙方進一步協商結果揭曉。
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多家韓媒在今日報導指出，伯賢和Galaxy Corporation方面已經會面討論過合約內容，正在進行協商中。而伯賢所屬的EXO小分隊CBX，三位成員CHEN、伯賢、XIUMIN在2023年與前公司SM娛樂發生合約糾紛後，伯賢在2024年成立個人經紀公司INB100，專注個人活動並處理CBX三人的工作，之後該公司被收購並歸入One Hundred集團。
CBX連續遇兩次合約糾紛 拿不到合理酬勞
然而最近CBX成員和INB100也產生糾紛，三人指控公司未經同意使用小分隊名義對外承接活動，獲取高額簽約金，成員卻未獲合理收益分配，甚至尚有數十億韓元結算款未支付，導致旗下員工薪資與藝人活動皆受到影響，因此宣布解除專屬合約，已於3月底向INB100代表車佳元發送正式文件。據悉，三人曾多次要求公司針對未結算收益及違約爭議提出說明，但始終未獲回應，因此決定採取法律程序終止合作關係。
Galaxy Corporation為韓國首家主打人工智慧娛樂科技的企業，積極結合AI、機器人等先進技術與娛樂內容發展多元事業。旗下藝人陣容包括G-Dragon、李泰民、金鐘國，以及資深演員宋康昊等等。目前邊伯賢是否正式加入Galaxy Corporation，仍待雙方進一步協商結果揭曉。