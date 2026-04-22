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蔡英文政府所提出「2025非核家園」，但迄今為止綠電發電占比20%遲遲無法達標，經濟部長龔明鑫上週稱想要把「發電占比」改為「裝置容量」。對此，台灣再生能源推動聯盟（TRENA）今（22）日表示，綠電因發電間歇性，反對用裝置容量，應該要用國際通用的發電量做衡量標準。前總統蔡英文過去設定「2025非核家園」目標，2025年發電占比要達到「燃氣50%、燃煤30%、綠電20%」，但迄今為止，綠電發電僅約15.4%，距離20%還有一段距離。龔明鑫上週首次在立法院表態，認為綠電發電占比20%，因為「分母」變化太大，很明確難掌握，鬆口可能會改為裝置容量，並會盡量、務實去達標。對此，TRENA秘書長高如萍說，當2025年、2026年都無法達到綠電2程目標，原本期待龔明鑫可以開出2027年或2028年達標，結果卻是聽到「分母太大」這個答案，更發現經濟部默默把地熱1.2GW目標降至200MW，還沒有跟國發會事先講好，導致報告「鬧雙包」。她也提出，政府不應該把原本的用電占比變成裝置容量，否則就只是設了很多風機，但實際發電量將會非常低。當被問到用裝置容量當作綠電目標是否等於「虛胖」？高如萍進一步解釋，各國在講能源占比時都是用「發電量」，若用裝置容量是沒有辦法看出綠電比率，「所以我們當然是反對的。」TRENA理事蔡志宏則說，使用裝置容量有好處，因為可以很簡單看出來裝了多少，但距離實際發電實在差太多，如果堅持用裝置容量，那就必須要計算發電效率「容量因子」，像是光電是0.15、風電是0.3，才可以計算出真正的用量。