有一位最近在找工作的民眾表示，大學畢業之後進入職場，第一份工作做了2年，去面試的時候卻一直被其他公司「洗臉」，問她為何不做滿3年，讓她疑惑，「難道在一間年資沒滿3年真的那麼不被看好嗎」。根據104人力銀行資深人資指出，如果30歲以後的求職者，每1到2年就換工作，的確很有可能直接出局一半。
工作2年求職被洗臉 眾熱議原因
原PO在Dcard發文指出，大學畢業後第一份工作做了2年，現在想換第二個工作，結果面試的時候，一直被面試的人資詢問，為什麼不再多做1年，累積到3年資歷，「又說以前老一輩的，最起碼都3年以上才換」。
原PO更表示，自己已經遇到不只一間公司「洗臉」，不只小公司，就連上市上櫃公司都會這樣問她，讓她不禁疑惑難道在一間公司年資沒滿3年，真的那麼不被看好嗎？PO文引發眾人討論，「滿一年就不錯了，有聽過幹半天一天直接消失的」、「有時候年資很久的也不是公司多好，只是腳麻走不動了」、「因為他打一開始就不怎麼想要你，所以故意找麻煩而已」。
面試想好說辭 專家建議2到3年再換工作
有內行人建議，面試時要先想好一套「為什麼要換工作」的說法，像是一年即累積足夠能力與經驗，為了追求卓越所以闖出舒適圈，「不然別說3年了，我朋友3個月就換一次，結果一次比一次待遇高，他的說法是：講的出所以然就不怕被問，反而會變成加分」、「找工作，要先想好用什麼理由解釋為什麼離職，就算你做超過3年，理由太爛一樣會被刷掉。」
104人力銀行曾訪問C Channel執行長、104人力銀行資深人資等人，C Channel執行長Allen指出，通常看到每1、2年就換工作的人，「大概就出局一半了」，除非求職者可以主動提出換工作的原因，說明個人對職涯規劃的層次及目的。104人力銀行資深人資Christine也認為，如果看到已經30歲的人，每份工作都只做1年多，她會覺得求職者還在尋找方向，不確定自己想要什麼。Allen也表示，35歲以前建議做2到3年再換工作，不建議低於2年換工作。
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原PO在Dcard發文指出，大學畢業後第一份工作做了2年，現在想換第二個工作，結果面試的時候，一直被面試的人資詢問，為什麼不再多做1年，累積到3年資歷，「又說以前老一輩的，最起碼都3年以上才換」。
原PO更表示，自己已經遇到不只一間公司「洗臉」，不只小公司，就連上市上櫃公司都會這樣問她，讓她不禁疑惑難道在一間公司年資沒滿3年，真的那麼不被看好嗎？PO文引發眾人討論，「滿一年就不錯了，有聽過幹半天一天直接消失的」、「有時候年資很久的也不是公司多好，只是腳麻走不動了」、「因為他打一開始就不怎麼想要你，所以故意找麻煩而已」。
有內行人建議，面試時要先想好一套「為什麼要換工作」的說法，像是一年即累積足夠能力與經驗，為了追求卓越所以闖出舒適圈，「不然別說3年了，我朋友3個月就換一次，結果一次比一次待遇高，他的說法是：講的出所以然就不怕被問，反而會變成加分」、「找工作，要先想好用什麼理由解釋為什麼離職，就算你做超過3年，理由太爛一樣會被刷掉。」
104人力銀行曾訪問C Channel執行長、104人力銀行資深人資等人，C Channel執行長Allen指出，通常看到每1、2年就換工作的人，「大概就出局一半了」，除非求職者可以主動提出換工作的原因，說明個人對職涯規劃的層次及目的。104人力銀行資深人資Christine也認為，如果看到已經30歲的人，每份工作都只做1年多，她會覺得求職者還在尋找方向，不確定自己想要什麼。Allen也表示，35歲以前建議做2到3年再換工作，不建議低於2年換工作。