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台灣自2022年啟動離岸風電區塊開發，迄今已近4年，但先前再出現法國電力能源台灣公司（EDF power solutions Taiwan）農曆年傳出遣散台灣員工，連帶也讓風場爛尾。經濟部長龔明鑫今（22）日在立法院表示，區塊開發前兩階段遇到選商問題比較多，但現在招標階段，表達有興趣廠商非常多，更預告很快會推出第四階段（3之4）。當被問到外商退出台灣，台灣風電是否遇到瓶頸？龔明鑫說，離岸風電的示範獎勵、潛力場址風場都即將完成，現在遇到比較多問題的是離岸風電區塊開發第一階段（3之1）及第二階段（3之2）的某些廠商。他認為，這與前兩階段選商機制有關係，認為第三階段（3之3）會回到正軌，透露表達願意參與的廠商的家數非常多，包括廠商、駐台單位都有來經濟部拜會，因此對於3之3有信心。民進黨立委蔡易餘也說，即便現在有在做核電重啟評估，但跟綠電產業政策沒有衝突。龔明鑫更補充，3之3結束之後，「很快3之4會推出來。」從台灣離岸風電推出以來，台灣已有5家業者離開台灣，包括德國的EnBW、RWE；科理歐永續能源（CORIO）；西班牙的BlueFloat Energy、Iberdrola，如今再加上法國EDF，那便是第六家。值得一提的是，離岸風電區塊開發第三階段第一期（3之1）當初共有5家風廠簽約，但如今僅剩下正在施作海事工程的哥本哈根基礎建設基金（CIP）的渢妙風場，以及尚未取得融資的風睿能源（SRE）的海盛風電，其餘風場不是沒有進度，就是公司解散或退出台灣，也代表政府不可能在2028年達到3GW目標。