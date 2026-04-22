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▲波特蘭拓荒者後衛亨德森（Scoot Henderson）在季後賽次戰火力全開，以17投11中的高效率轟下生涯新高31分。（圖／美聯社／達志影像）

▲李亦伸卻給出了截然不同的樂觀看法。他認為：「我倒沒有那麼擔心。馬刺今年即使沒有文班亞馬，勝率也在六成以上。」（圖／路透／達志影像）

NBA西區季後賽首輪接連爆出冷門，聖安東尼奧馬刺隊今（22）日在主場迎戰波特蘭拓荒者，當家球星文班亞馬（Victor Wembanyama）在第二節意外重摔導致腦震盪退場，馬刺在末節一度領先14分的情況下，竟遭拓荒者106：103驚天逆轉，系列賽被迫回到原點。對此，球評李亦伸接受《NOWnews》訪問時直言，雖然文班亞馬缺陣是變數，但他對馬刺深度有信心，預測馬刺晉級沒問題。今日比賽第二節，文班亞馬在一次轉身切入時不慎跌倒，臉部重重撞擊木地板，隨即因觸發「腦震盪保護協議」提前退賽，僅留下5分、4籃板的數據。李亦伸分析，文班亞馬目前進入觀察期，未來48小時是關鍵。「如果只是觀察，第三戰有機會歸隊；一旦確診腦震盪，至少要缺席到第四戰，甚至可能要到第五、六戰才能正式復出。」這對即將前往波特蘭打客場的馬刺來說，無疑是巨大的考驗。稍早名記查拉尼亞（Shams Charania）已經透露，文班亞馬確診腦震盪，將在明天進行進一步的檢查。因此文班亞馬就必須通過「5大關卡」才可以再次踏上球場，對於球員的保護相當嚴格。即使少了核心，馬刺在第四節剩下8分半鐘時，仍靠著卡斯爾（Stephon Castle）與福克斯（De'Aaron Fox）的發揮，握有93：79的14分領先。未料最後關頭進攻當機，讓拓荒者探花亨德森（Scoot Henderson）狂飆31分、5記三分球帶領球隊回敬14：2的攻勢，最終馬刺飲恨吞敗。李亦伸點出，拓荒者能贏球除了亨德森火力全開，阿夫迪亞（Deni Avdija）、哈勒戴（Jrue Holiday）等前鋒在關鍵時刻的貢獻，加上成功限制了失去文班亞馬後的馬刺進攻，才創造出這場逆轉秀。雖然馬刺迷陷入恐慌，擔心「黑七奇蹟」發生，但李亦伸卻給出了截然不同的樂觀看法。他認為：「我倒沒有那麼擔心。馬刺今年即使沒有文班亞馬，勝率也在六成以上。」李亦伸特別讚揚馬刺替補長人柯內特（Luke Kornet）的表現，認為他護框與效率極佳，能有效填補禁區空缺。李亦伸大膽預言：「即便第三、四戰沒有斑馬，馬刺在客場贏球的機率仍超過五成。馬刺整體實力還是在拓荒者之上，出線應該沒有太大問題。」