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中國國台辦宣布「10項惠台措施」，涵蓋觀光、農漁產品，中華民國全國商業總會理事長許舒博日前召開記者會，邀請率旅行、旅館、食品等產業代表，直言沒收到中方施壓，倒是有收到台灣關切電話。經濟部長龔明鑫今（22）日在立法院坦言，自己沒有致電給商總，但同仁有向糕餅公會詢問、了解其對中國市場的訴求，並非施壓。許舒博20日致詞時先問自己並無接到中方任何的施壓電話，「反而我們有接到台灣政府方面的電話，那我也暫時不講這個」，強調政府不能用任何方式來阻撓我們講話。我們台灣是一個民主社會，各產業的心聲本來就有自由發揮的權利，絕對不是誰來施壓可以控制的，更直言「我們也是有選票的。」龔明鑫今日回應，經濟部有向糕餅公會釐清狀況，糕餅公會回應出口面臨冗長的行政程序，因糕餅賞味期限短，若能縮短行政流程，將有利產品銷中，此訴求與對台措施沒有關係，經濟部也持同意、支持看法。他強調，此次中國10項對台措施當中，僅有一項與經濟部業務相關，也就是有關中小企業赴中國市場發展，但內容模糊，定義並不清楚，且許多措施都設有條件，若無條件的話，「我覺得很好」，建議兩岸事務還是政府對政府洽談，更提醒若中國單方面宣布又自行喊卡，會對企業造成困擾。