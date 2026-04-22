房屋稅差別稅率2.0（囤房稅2.0）自113年7月起實施，今（115）年5月第2次開徵，課稅期間2025年7月1日至2026年6月30日，繳納期限原本至5月31日止，因適逢假日，順延至6月1日。根據財政部統計，全國開徵件數共計974.57萬件，年增1.16%，稅額1037.12億元，年增3.42 %，其中全國單一自住房屋件數約318.08萬件，占總開徵件數32.64%。
財政部說明，新制加重閒置房屋持有成本，引導多屋族釋出房屋進入租賃或市場，但也維持自住房屋較低稅負，今年6都開徵稅額占全國比率約8成，主要都市地區仍為房屋稅收重要來源，件數及稅額增加最多為桃園市，也顯示該區域發展快速，進而帶動新建房屋成長。
在住家用房屋部分，全國自住房屋件數約651.29萬件，稅額約314.39億元，占總開徵件數及稅額比率分別為66.83%及30.31%，其中全國單一自住房屋件數約318.08萬件。
至於非自住住家用房屋件數約159.35萬件、稅額約201.44億元，占總開徵件數及稅額比率分別為16.35%及19.42%。另外，公益出租房屋件數約23.63萬件、稅額9.26億元，占總開徵件數及稅額比率分別為2.42%及0.89%。
在非住家用房屋部分，營業用房屋件數約103.02萬件、稅額400.9億元，占比分別約10.57%及38.66%；醫院診所及自由職業事務所房屋件數約2.73萬件，稅額12.96億元占1.25%；人民團體等非住家非營業使用房屋件數約34.55萬件、稅額98.17億元，稅額占比約9.47%。
2026年期房屋稅核定整體出租房屋（包含出租申報租賃所得達租金標準、公益出租人、社會住宅、租賃住宅）件數約40.85萬件，較2025年期增加5.96萬件或17.08 %；未有效使用的空閒置房屋件數約111.66萬件，較2025年期減少2.06萬件或1.81%。
財政部表示，直轄市及縣市地方稅稽徵機關已陸續寄發房屋稅繳款書予納稅義務人，若納稅義務人尚未收到，儘速向房屋所在地地方稅稽徵機關申請補發，也可利用自然人/工商/金融憑證、已註冊健保卡及密碼，或行動自然人憑證（TW FidO），登入「地方稅網路申報作業網站」（https://net.tax.nat.gov.tw），線上查繳稅款。
為利納稅義務人繳納稅款，財政部也提供多元化繳稅管道，納稅義務人可持繳款書至代收稅款金融機構（郵局不代收）以現金或票據繳納，稅額在新台幣3萬元以下者，可至統一、全家、萊爾富、來來（OK）等便利商店繳納；也可以透過自動櫃員機（ATM）、信用卡、晶片金融卡、活期（儲蓄）存款帳戶及電子支付帳戶等方式進行繳稅。
另外，還可使用行動裝置掃描繳款書上QR-Code連結至網路繳稅服務網站（https://paytax.nat.gov.tw），或透過開辦行動支付工具繳稅服務業者的APP進行繳稅。各項繳稅方式作業細節可參閱繳款書上繳納說明或至「財政部稅務入口網」（https://www.etax.nat.gov.tw）「線上服務」項下「電子申報繳稅服務」查閱。
財政部也提醒，已辦理與金融機構或郵政機構約定以存款帳戶轉帳繳稅的納稅義務人，應於繳納期間截止日（今年6月1日）在帳戶內預留足額的存款，以備提兌，稽徵機關不會以電話要求確認存款帳戶餘額，請務必小心求證。
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在住家用房屋部分，全國自住房屋件數約651.29萬件，稅額約314.39億元，占總開徵件數及稅額比率分別為66.83%及30.31%，其中全國單一自住房屋件數約318.08萬件。
至於非自住住家用房屋件數約159.35萬件、稅額約201.44億元，占總開徵件數及稅額比率分別為16.35%及19.42%。另外，公益出租房屋件數約23.63萬件、稅額9.26億元，占總開徵件數及稅額比率分別為2.42%及0.89%。
在非住家用房屋部分，營業用房屋件數約103.02萬件、稅額400.9億元，占比分別約10.57%及38.66%；醫院診所及自由職業事務所房屋件數約2.73萬件，稅額12.96億元占1.25%；人民團體等非住家非營業使用房屋件數約34.55萬件、稅額98.17億元，稅額占比約9.47%。
2026年期房屋稅核定整體出租房屋（包含出租申報租賃所得達租金標準、公益出租人、社會住宅、租賃住宅）件數約40.85萬件，較2025年期增加5.96萬件或17.08 %；未有效使用的空閒置房屋件數約111.66萬件，較2025年期減少2.06萬件或1.81%。
財政部表示，直轄市及縣市地方稅稽徵機關已陸續寄發房屋稅繳款書予納稅義務人，若納稅義務人尚未收到，儘速向房屋所在地地方稅稽徵機關申請補發，也可利用自然人/工商/金融憑證、已註冊健保卡及密碼，或行動自然人憑證（TW FidO），登入「地方稅網路申報作業網站」（https://net.tax.nat.gov.tw），線上查繳稅款。
為利納稅義務人繳納稅款，財政部也提供多元化繳稅管道，納稅義務人可持繳款書至代收稅款金融機構（郵局不代收）以現金或票據繳納，稅額在新台幣3萬元以下者，可至統一、全家、萊爾富、來來（OK）等便利商店繳納；也可以透過自動櫃員機（ATM）、信用卡、晶片金融卡、活期（儲蓄）存款帳戶及電子支付帳戶等方式進行繳稅。
另外，還可使用行動裝置掃描繳款書上QR-Code連結至網路繳稅服務網站（https://paytax.nat.gov.tw），或透過開辦行動支付工具繳稅服務業者的APP進行繳稅。各項繳稅方式作業細節可參閱繳款書上繳納說明或至「財政部稅務入口網」（https://www.etax.nat.gov.tw）「線上服務」項下「電子申報繳稅服務」查閱。
財政部也提醒，已辦理與金融機構或郵政機構約定以存款帳戶轉帳繳稅的納稅義務人，應於繳納期間截止日（今年6月1日）在帳戶內預留足額的存款，以備提兌，稽徵機關不會以電話要求確認存款帳戶餘額，請務必小心求證。