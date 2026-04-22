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▲拿廢棄手機到傑昇通訊回收，可領600元配件金，消費再加碼送衛生紙。（圖／官方提供）

傑昇推報廢機回收不限品牌可換600元配件金

不只回收還加碼送衛生紙

報廢手機不能直接丟垃圾，亂丟恐挨罰

購物金不得與其他優惠併用

▲傑昇通信祭出600元重賞回收報廢機，購買指定配件立即折抵。（圖／官方提供）

家中壞掉的舊手機先別急著丟！不少民眾習慣把無法開機、電池老化的手機長期放在抽屜裡，卻忽略鋰電池膨脹、漏液可能帶來安全風險。讓報廢手機不只環保回收，還能變成實用折抵金。很多人淘汰舊手機後，第一時間不是拿去回收，而是習慣先收著，想說未來也許還能修、還能當備用機。不過，長時間閒置的報廢手機，若內部鋰電池持續老化，可能出現膨脹、漏液等情況，反而成為居家安全隱憂。尤其無法開機的手機若早已失去使用價值，更應盡快透過正規管道處理，避免放在家中累積風險。看準不少民眾手邊都還有報廢舊機，傑昇通信宣布啟動「報廢機有金無險」回收行動。不限手機品牌，只要攜帶無法開機的手機前往全台任一門市，經門市人員檢測確認無殘值後，即可兌換600元配件購物金，適用於購買指定配件折抵，讓原本只能堆在家中的舊手機，變成更有感的消費回饋。除了600元配件購物金外，活動期間民眾完成回收並現場消費，還可獲贈一串6包的衛生紙，等於把原本毫無用途的報廢手機，直接換成日常生活中最實用的民生用品。業者也藉此強調，希望透過實際誘因提高民眾回收意願，讓環保不再只是口號，而是能和省錢、消費需求結合的具體行動。無法開機的舊手機並不能直接丟進一般垃圾桶，根據環境部規範，手機內含鋰電池及多種重金屬，若任意棄置，不僅增加環境污染風險，也可能違反相關規定。相較於隨手丟棄或長期閒置，交由具備專業處理流程的實體通路回收，不僅更安全，也能讓資源回到循環體系中再利用。傑昇也提醒，這項活動雖然回饋直接，但仍有使用限制，每支報廢手機僅能兌換一次，600元配件購物金不可累積，也不得與其他優惠併用，且折抵範圍不包含手機、門號或其他服務，僅適用指定配件商品。民眾若想參加活動，建議先確認手上的舊機是否已經無法開機，再前往門市洽詢檢測與回收細節。