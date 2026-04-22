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▲王彥程今日先發對決LG雙子，與文保景兩次對決都讓他揮棒落空被三振。（圖／韓華鷹提供）

效力韓華鷹隊的旅韓左投王彥程，今（22）日休息5天後再度先發，對決排名高居第2的LG雙子，與韓國隊WBC經典賽重砲文保景正面交手，王彥程首局於一壘有人局面下，遭遇第4棒的文保景，後者首球就積極揮棒，最終纏鬥10球後揮棒落空被三振，根據統計，文保景該打習過程中一共揮棒7次，還因為用力過猛頭盔三度落地。王彥程歷經上戰先發5局狂飆6K、失掉3分非自責分無關勝敗後，今日改面對13勝6敗、排名第2的韓職強權LG雙子，首打席就投出保送被上壘，隨後連續解決2位打者，迎來與LG雙子當家四棒文保景的對決。文保景經典賽關鍵戰對戰澳洲時，因為勝分已達晉級標準，8局下刻意不揮棒遭到3球三振，讓中華隊提前遭到淘汰，於台灣引發巨大討論，稍早面對王彥程首打席一改先前風格，首球就積極揮棒，可惜被王彥程滑球吊中。文保景後續與王彥程一路纏鬥到2好2壞後，連續6次揮棒打成界外球，期間還因為用力過猛，頭盔三度落地，第10球則再度被偏低滑球騙到，揮棒落空出局，王彥程也化解該局失分危機。除了文保景之外，本場與王彥程同場對決的LG雙子先發投手威爾斯（Alex Wells），不僅同樣是亞洲外援身分，更是澳洲隊經典賽對上中華隊的先發投手，該戰他先發3局無失分，完全封鎖中華隊打線。目前比賽進行完前三局，王彥程第2局被內野手宋燦毅敲出左外野兩分全壘打，第三局再度與文保景對決，滿球數情況下讓文保景再度揮棒過半遭三振，韓華鷹暫時以0：2落後給LG雙子。