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效力韓華鷹的旅韓好手王彥程，今（22）日面對排名第2的傳統強權LG雙子，第二局被宋燦毅敲出左外野兩分砲，為加盟韓職後首度挨轟，終止開季至今連續22.2局無挨轟紀錄，總計主投5局狂飆6K失掉3分好投，無奈韓華鷹打線慘遭封鎖，終場0：3遭到完封，王彥程也苦吞第2敗，防禦率則升至2.15。王彥程歷經上戰5局6K、卻因隊友2度失誤慘失3分非自責分的無關勝負後，本場迎接與排名第2的LG雙子交手機會，首打席就投出保送，取得2出局後，交手韓國經典賽國手文保景，纏鬥11球後讓他揮空三振。進入第2局投球，又被首名打者上壘，隨後宋燦毅敲出左外野兩分砲，這是王彥程加盟韓職以來首度挨轟，第3、4局王彥程都讓首名打者上壘，但力保不失分，直到第五局才因為文聖珠左外野深遠安打，加上左外野手接球瑕疵失掉第3分，最終完成5局投球任務退場。LG雙子部分本場推派澳洲左投威爾斯（Alex Wells）先發，他與王彥程都是亞洲外援身分，同時也是澳洲經典賽對中華隊先發投手，當時他主投3局無失分，本場再度展現壓制力，全場只讓韓華鷹敲出1支安打無失分。王彥程最終用93球投完5局，雖狂飆6K但也被打出6支安打失3分、另有3次四壞球保送，苦吞本季第2敗，戰績來到2勝2敗、防禦率2.15。