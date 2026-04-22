由IU、邊佑錫主演的韓劇《21世紀大君夫人》近期熱播中，兩位主演為了宣傳新戲，日前一同登上劉寅娜的網路節目。訪談中，正好聊到IU即將在9月舉辦的大型演唱會，IU當場要摯友劉寅娜必須參加，沒想到邊佑錫在一旁默默地問：「有我的位置嗎？」可愛舉動瞬間引起粉絲熱烈討論。
IU要劉寅娜來演唱會 邊佑錫：有我的份嗎？
由於IU和劉寅娜是多年摯友，演唱會是一定不能缺席。IU在節目中向劉寅娜單方面宣告：「妳到時候也要來」，一旁的邊佑錫聽到後一邊偷笑、一邊露出害羞又期待的神情，忍不住小聲地詢問：「請問…或許也有我的位置嗎？」看到邊佑錫突然求票，劉寅娜隨即詢問 IU：「演唱會預計開幾天呢？」在得知IU將連唱兩天後，劉寅娜幽默地向IU喊話：「兩天之中，請一定要邀請我去佑錫也會去的那一天！」逗得IU和邊佑錫都笑了。
IU 9月高陽開唱！解鎖三大體育場全制霸
IU即將在9月唱進韓國具指標性的場館「高陽綜合體育場」，不僅是她睽違約2年後再度挑戰大型體育場規模，更象徵她達成了一項驚人的成就，正式解鎖韓國三大體育場版圖，從首爾蠶室主競技場（可容納7萬人）、首爾世界盃競技場（可容納6.6萬人）到高陽綜合體育場（可容納4萬人），IU成功全面制霸，穩坐韓國樂壇一姐寶座。
能夠站上高陽綜合體育場的藝人屈指可數，過去僅有G-Dragon、BLACKPINK、DAY6、BTS成員J-hope、林英雄，以及英國傳奇樂團Oasis（綠洲合唱團）、Coldplay（酷玩樂團）等頂級大咖曾在此舉辦演出。如今IU憑藉強大的號召力正式加入這份輝煌名單，成為極少數能單獨撐起體育場規模的 SOLO 女歌手，再度刷新韓國流行音樂史的紀錄。
此外，《21世紀大君夫人》每週五、週六台灣時間晚間10點20分在Disney+更新上架。
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由於IU和劉寅娜是多年摯友，演唱會是一定不能缺席。IU在節目中向劉寅娜單方面宣告：「妳到時候也要來」，一旁的邊佑錫聽到後一邊偷笑、一邊露出害羞又期待的神情，忍不住小聲地詢問：「請問…或許也有我的位置嗎？」看到邊佑錫突然求票，劉寅娜隨即詢問 IU：「演唱會預計開幾天呢？」在得知IU將連唱兩天後，劉寅娜幽默地向IU喊話：「兩天之中，請一定要邀請我去佑錫也會去的那一天！」逗得IU和邊佑錫都笑了。
IU即將在9月唱進韓國具指標性的場館「高陽綜合體育場」，不僅是她睽違約2年後再度挑戰大型體育場規模，更象徵她達成了一項驚人的成就，正式解鎖韓國三大體育場版圖，從首爾蠶室主競技場（可容納7萬人）、首爾世界盃競技場（可容納6.6萬人）到高陽綜合體育場（可容納4萬人），IU成功全面制霸，穩坐韓國樂壇一姐寶座。
能夠站上高陽綜合體育場的藝人屈指可數，過去僅有G-Dragon、BLACKPINK、DAY6、BTS成員J-hope、林英雄，以及英國傳奇樂團Oasis（綠洲合唱團）、Coldplay（酷玩樂團）等頂級大咖曾在此舉辦演出。如今IU憑藉強大的號召力正式加入這份輝煌名單，成為極少數能單獨撐起體育場規模的 SOLO 女歌手，再度刷新韓國流行音樂史的紀錄。
此外，《21世紀大君夫人》每週五、週六台灣時間晚間10點20分在Disney+更新上架。