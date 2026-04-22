尤露珉 編輯記者

我，世新來的！（以前在學校教授都說出社會後在外面可以講這句？）



畢業於世新大學新聞系，從小學開始接觸日韓娛樂。從大家還在反韓時就在追韓星，現在有時候看到現在韓國娛樂在台灣發展成這樣，還是會覺得很...