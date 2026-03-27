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IU宣布9月展開新演唱會 成為制罷韓三大場地首位女歌手

南韓歌后IU再度寫下新紀錄，今（27）日宣布確定展開新的演唱會，將在9月唱進指標性的高陽綜合體育場主場館，不只睽違約2年再度挑戰大型體育場規模開唱，IU更一舉解鎖韓國三大體育場版圖，包含首爾蠶室主競技場（可容納7萬人）、首爾世界盃競技場（可容納6.6萬）到高陽綜合體育場（可容納4萬人）全面制霸！過去能站上高陽體育館的藝人不多，GD、BLACKPINK、DAY6、BTS成員j-hope、林英雄、英國樂團Oasis（綠洲合唱團）、Coldplay（酷玩樂團）等頂級大咖都曾唱過，如今IU正式加入名單，引爆歌迷迫不及待搶票入場。IU這場新演唱會不只是回歸開唱這麼簡單，而是再刷新紀錄，她早在2022年就已成為首位站上首爾蠶室主競技場與首爾世界盃競技場的韓國女歌手，如今補上可容納4萬人的高陽綜合體育場，直接晉升「全制霸南韓大場地」等級藝人。高陽綜合體育場的登台門檻極高，能站上的名字少之又少，GD、BLACKPINK、DAY6、BTS成員j-hope、林英雄，英國樂團Oasis（綠洲合唱團）、Coldplay（酷玩樂團）等藝人都曾在這場地開唱過，一字排開都是頂級大咖。近年IU在歌手與演員之間切換自如，去年推出大戲《苦盡柑來遇見你》之後，行程幾乎零空檔，4月10日也將帶著MBC新劇《21世紀大君夫人》回歸小螢幕，故事設定在21世紀立憲君主制的韓國，她飾演財閥家二女兒成熙珠，擁有實力與資本卻受限身分，與邊佑錫飾演的王子李安大君展開複雜關係線，戲劇與音樂事業同步推進。