第一、起家厝 即使空間狹小、設備老舊，這也是你的「財運地」。建議保留並讓它持續運作（如收租或當工作室），財氣才能流轉不斷。

第二、起運舊物 包含創業初期開的舊車、用舊的舊錢包。這些是「起運之氣」，雖然可以換新的，但舊物不可隨意丟棄，應妥善收藏。