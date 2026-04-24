許多人夢想致富後換豪宅、開新車，但「守得住財」才是真本事！命理專家王老師近日在社群平台發布影片示警，很多人發達後為了門面，會急著把身邊的舊物通通換掉，卻沒發現此舉極可能破壞原有的「致富氣場」。他嚴肅提醒，有三樣東西千萬不能隨意更換，否則恐損害運勢與相貌，甚至讓財運一落千丈，尤其是第三點，許多人斷開後都後悔莫及。
⚠️ 命理師警告：這 3 樣東西換了「恐斷財根」
王老師指出，一個人能起家轉運，往往跟最初帶動能量的環境與物品有關。以下是他整理出發跡後絕對要留住的「致富三寶」：
🟡 「起家厝」是致富地基！轉運能量全靠它
王老師提到，很多人發財後第一件事就是賣掉舊房。但在命理學中，讓你賺到第一桶金的地方就是你的「地利」。即便舊屋老舊，它仍承載了你從無到有的轉運氣場。他建議，即使不住在那裡，也要讓這間房子「繼續運作」，保留這份起家的能量，避免財運因此中斷。
🟡 守住「起運之氣」：舊車與錢包是守財符
對於陪伴自己度過艱辛創業期的舊車與錢包，王老師表示，這些物品見證了財富從 0 到 1 的過程。在能量層面，它們是穩固財富磁場的重要關鍵。他提醒：「可以買新的來犒賞自己，但舊的不要隨便丟。」清潔後妥善收藏在家中，能起到守住財庫的作用。
🟡 莫忘「財運之根」：定期回原廟補能量
王老師在影片中特別強調，第三點最容易被忽略。許多人事業做大、搬了新家後，就忘了當初去求財、許願的廟宇。他直言，發財前常去的廟宇是你的「財運之根」，你的願望與這間廟的能量有著深刻連結。即便住得遠了，也要記得「常回去看看」，確保事業長久穩定。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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王老師指出，一個人能起家轉運，往往跟最初帶動能量的環境與物品有關。以下是他整理出發跡後絕對要留住的「致富三寶」：
|禁忌物品
|命理真相與建議
|第一、起家厝
|即使空間狹小、設備老舊，這也是你的「財運地」。建議保留並讓它持續運作（如收租或當工作室），財氣才能流轉不斷。
|第二、起運舊物
|包含創業初期開的舊車、用舊的舊錢包。這些是「起運之氣」，雖然可以換新的，但舊物不可隨意丟棄，應妥善收藏。
|第三、發跡廟宇
|這是你的「財運之根」！ 發財前常去祈求的廟宇，與你的能量連結最深。即便搬家了也要定期回去參拜，否則恐斷開財源連結。
王老師提到，很多人發財後第一件事就是賣掉舊房。但在命理學中，讓你賺到第一桶金的地方就是你的「地利」。即便舊屋老舊，它仍承載了你從無到有的轉運氣場。他建議，即使不住在那裡，也要讓這間房子「繼續運作」，保留這份起家的能量，避免財運因此中斷。
🟡 守住「起運之氣」：舊車與錢包是守財符
對於陪伴自己度過艱辛創業期的舊車與錢包，王老師表示，這些物品見證了財富從 0 到 1 的過程。在能量層面，它們是穩固財富磁場的重要關鍵。他提醒：「可以買新的來犒賞自己，但舊的不要隨便丟。」清潔後妥善收藏在家中，能起到守住財庫的作用。
🟡 莫忘「財運之根」：定期回原廟補能量
王老師在影片中特別強調，第三點最容易被忽略。許多人事業做大、搬了新家後，就忘了當初去求財、許願的廟宇。他直言，發財前常去的廟宇是你的「財運之根」，你的願望與這間廟的能量有著深刻連結。即便住得遠了，也要記得「常回去看看」，確保事業長久穩定。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。