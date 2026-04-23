聖安東尼奧馬刺隊的季後賽之路突遭重挫！根據ESPN知名記者查拉尼亞（Shams Charania）的最新報導，球隊頭號巨星維克托·文班亞馬（Victor Wembanyama）在經過昨晚的詳細評估後，正式被確診患有腦震盪，目前已進入聯盟嚴格的「腦震盪保護協議」，至少48小時無法參與球隊訓練，且能否隨隊至波特蘭出戰G3仍是未知數。
儘管文班亞馬隨後自行走回休息室，但馬刺教練團賽後證實他出現腦震盪症狀，也讓馬刺最終在領先14分的情況下慘遭逆轉，系列賽被扳成1：1平手。
對文班亞馬而言，這意味著他最早要到（美國時間）週四晚上才能被考慮解除限制。如果目前症狀沒有惡化，他有望從今晚開始進行一些循序漸進的輕量化訓練。馬刺球團目前對文班亞馬的狀況採取「每日觀察」，對於即將於台灣時間週六舉行的第三場比賽，他的出賽狀態尚無法確定。
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驚險瞬間：假日哥防守下摔落地面這起傷病發生在馬刺對陣波特蘭拓荒者的系列賽第二戰中。當時比賽進行到第二節，文班亞馬在禁區持球對位到防守者朱·哈勒戴（Jrue Holiday），這時哈勒戴使出了小守大非常實用的一招「撤凳子」，讓文班亞馬在嘗試轉身過人時重心不穩跌倒，由於他在失去重心時試圖傳球，導致無法及時用雙手保護自己，整個人以臉朝下的方式重重摔在硬木地板上。
儘管文班亞馬隨後自行走回休息室，但馬刺教練團賽後證實他出現腦震盪症狀，也讓馬刺最終在領先14分的情況下慘遭逆轉，系列賽被扳成1：1平手。
48小時禁足令 能否出戰G3仍是未知數查拉尼亞指出，文班亞馬今天早上已經回到了馬刺訓練館，診斷結果出爐後他隨即回家休息。不過根據NBA腦震盪復出協議，進入協議的球員在確診後至少48 小時內不得參加任何無限制的活動。
對文班亞馬而言，這意味著他最早要到（美國時間）週四晚上才能被考慮解除限制。如果目前症狀沒有惡化，他有望從今晚開始進行一些循序漸進的輕量化訓練。馬刺球團目前對文班亞馬的狀況採取「每日觀察」，對於即將於台灣時間週六舉行的第三場比賽，他的出賽狀態尚無法確定。
NBA腦震盪復出協議小科普「腦震盪復出流程」是聯盟保護球員健康的最高規格標準，規定球員在確診後：
- (a) 自受傷之時起，至少在48小時內不得恢復參賽。
- (b) 必須完成規定的「復出流程」，包括固定單車、慢跑、敏捷訓練及非接觸性團隊練習等階段，且每個階段都必須在「無症狀」的情況下才能進入下一關，最後由球隊隊醫與聯盟腦震盪專案小組共同核准方可復出。
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