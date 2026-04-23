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驚險瞬間：假日哥防守下摔落地面

48小時禁足令 能否出戰G3仍是未知數

NBA腦震盪復出協議小科普

(a) 自受傷之時起，至少在48小時內不得恢復參賽。





(b) 必須完成規定的「復出流程」，包括固定單車、慢跑、敏捷訓練及非接觸性團隊練習等階段，且每個階段都必須在「無症狀」的情況下才能進入下一關，最後由球隊隊醫與聯盟腦震盪專案小組共同核准方可復出。





聖安東尼奧馬刺隊的季後賽之路突遭重挫！根據ESPN知名記者查拉尼亞（Shams Charania）的最新報導，球隊頭號巨星維克托·文班亞馬（Victor Wembanyama）在經過昨晚的詳細評估後，正式被確診患有腦震盪，目前已進入聯盟嚴格的「腦震盪保護協議」，至少48小時無法參與球隊訓練，且能否隨隊至波特蘭出戰G3仍是未知數。這起傷病發生在馬刺對陣波特蘭拓荒者的系列賽第二戰中。當時比賽進行到第二節，文班亞馬在禁區持球對位到防守者朱·哈勒戴（Jrue Holiday），這時哈勒戴使出了小守大非常實用的一招「撤凳子」，讓文班亞馬在嘗試轉身過人時重心不穩跌倒，由於他在失去重心時試圖傳球，導致無法及時用雙手保護自己，整個人以臉朝下的方式重重摔在硬木地板上。儘管文班亞馬隨後自行走回休息室，但馬刺教練團賽後證實他出現腦震盪症狀，也讓馬刺最終在領先14分的情況下慘遭逆轉，系列賽被扳成1：1平手。查拉尼亞指出，文班亞馬今天早上已經回到了馬刺訓練館，診斷結果出爐後他隨即回家休息。不過根據NBA腦震盪復出協議，進入協議的球員在確診後至少48 小時內不得參加任何無限制的活動。對文班亞馬而言，這意味著他最早要到（美國時間）週四晚上才能被考慮解除限制。如果目前症狀沒有惡化，他有望從今晚開始進行一些循序漸進的輕量化訓練。馬刺球團目前對文班亞馬的狀況採取「每日觀察」，對於即將於台灣時間週六舉行的第三場比賽，他的出賽狀態尚無法確定。「腦震盪復出流程」是聯盟保護球員健康的最高規格標準，規定球員在確診後：對於本季場均能貢獻超過25分、11.5籃板並拿下年度防守球員（DPOY）的文班亞馬來說，若缺席接下來的客場賽事，馬刺的禁區戰力將面臨巨大考驗。