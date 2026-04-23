天氣變熱，春雨將抵達台灣，今（23）日下半天全台降雨會越來越明顯，許多人家中開始出現煩人的小飛蟲，或是衣魚、衣蛾等「潮濕蟲」，雖然大部分潮濕蟲對人體健康沒有危害，但可能會造成書籍、紙製文件、衣服等物品損害，也可能會讓衛生環境變得髒亂，對此，環境部也提供解決辦法，讓你輕鬆解決潮濕蟲。
衣魚
衣魚又稱為蠹魚，外觀類似小蟑螂，身體是銀灰色，有3條尾巴，是夜行性昆蟲，平常衣魚會保持不動，當受到驚擾時才會逃竄，是地球上最原始的昆蟲之一。衣魚大都隨著建築物的通風管或挾雜在紙箱內隨之進入屋子裡，藏身在富有醣類、纖維類及蛋白質食物（包括紙類、漿糊類、膠質類、含漿的棉、麻布類、人造纖維）的環境定居下來。
環境部表示，要解決衣魚，最重要的就是降低室內濕度，可考慮用抽風機或除濕機降低調整空氣中的濕度，或者用除濕劑降低抽屜中的濕氣，時常翻動、整理書籍或紙類，尤其是換季的時候，要把衣服完全烘乾再收起來，必要時可放一些防蟲片驅趕衣魚，原則上不需要使用殺蟲劑。
衣蛾
不少人家中牆壁上會出現瓜子形的咖啡色、黑色物質，其實這是「衣蛾」幼蟲，幼蟲會藏在絲袋中，有時可以看見幼蟲從絲袋中爬出來移動，成蟲體型約9到16mm，翅膀會覆蓋鱗粉，幼蟲行動緩慢，主要靠吃含有角蛋白的物品維生，像是毛髮、毛皮、羊毛、羽毛等。
鋭盾生物防治公司指出，衣蛾很容易出現在潮濕的牆壁、衣櫃裡，有汗味的衣服也很容易吸引衣蛾進駐，建議衣服洗乾淨之後要徹底曬乾再收起來，平時也要注意居家環境濕度。
蛾蚋
蛾蚋的幼蟲常在室內外積水、潮濕處生長，像是水槽、地板、牆角浸水處、廚房流理台下面、排水溝等，雖然蛾蚋不會叮咬人、飛行速度慢、傳播疾病的機會不高，但蛾蚋生長在不乾淨的地方，經常飛進飛出住宅，影響環境衛生品質和居家觀瞻。
環境部指出，蛾蚋成蟲不擅長飛行，可以用電蚊拍、蒼蠅拍、吸塵器等輕鬆消滅，只要保持室內沒有積水、浸水，使用除濕機、抽風扇等保持環境乾燥，就不會有蛾蚋出現，室內浴缸、水槽等排水口，可用防蟲罩等，讓蛾蚋不要飛進來。
癭（音同影）蚋
癭蚋是一種小型飛蟲，約2到3.5mm長，外型跟蚊子很相似，不過飛行能力不強，也不會叮咬人，成蟲大約2到3天就會死亡，喜歡藏身在居家裝潢的縫隙當中，成蟲有趨光性，因此容易在光源下發現死掉的癭蚋，影響居家衛生環境。
如果家中出現「潮濕蟲」，可用除濕機等，把家中濕度控制在50到60％，保持家中通風、乾燥，也可檢查家中牆壁、管路或地下室，有沒有漏水、壁癌的情況，排水口也可加上防蟲蓋等，預防潮濕蟲入侵。
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衣魚又稱為蠹魚，外觀類似小蟑螂，身體是銀灰色，有3條尾巴，是夜行性昆蟲，平常衣魚會保持不動，當受到驚擾時才會逃竄，是地球上最原始的昆蟲之一。衣魚大都隨著建築物的通風管或挾雜在紙箱內隨之進入屋子裡，藏身在富有醣類、纖維類及蛋白質食物（包括紙類、漿糊類、膠質類、含漿的棉、麻布類、人造纖維）的環境定居下來。
環境部表示，要解決衣魚，最重要的就是降低室內濕度，可考慮用抽風機或除濕機降低調整空氣中的濕度，或者用除濕劑降低抽屜中的濕氣，時常翻動、整理書籍或紙類，尤其是換季的時候，要把衣服完全烘乾再收起來，必要時可放一些防蟲片驅趕衣魚，原則上不需要使用殺蟲劑。
不少人家中牆壁上會出現瓜子形的咖啡色、黑色物質，其實這是「衣蛾」幼蟲，幼蟲會藏在絲袋中，有時可以看見幼蟲從絲袋中爬出來移動，成蟲體型約9到16mm，翅膀會覆蓋鱗粉，幼蟲行動緩慢，主要靠吃含有角蛋白的物品維生，像是毛髮、毛皮、羊毛、羽毛等。
鋭盾生物防治公司指出，衣蛾很容易出現在潮濕的牆壁、衣櫃裡，有汗味的衣服也很容易吸引衣蛾進駐，建議衣服洗乾淨之後要徹底曬乾再收起來，平時也要注意居家環境濕度。
蛾蚋的幼蟲常在室內外積水、潮濕處生長，像是水槽、地板、牆角浸水處、廚房流理台下面、排水溝等，雖然蛾蚋不會叮咬人、飛行速度慢、傳播疾病的機會不高，但蛾蚋生長在不乾淨的地方，經常飛進飛出住宅，影響環境衛生品質和居家觀瞻。
環境部指出，蛾蚋成蟲不擅長飛行，可以用電蚊拍、蒼蠅拍、吸塵器等輕鬆消滅，只要保持室內沒有積水、浸水，使用除濕機、抽風扇等保持環境乾燥，就不會有蛾蚋出現，室內浴缸、水槽等排水口，可用防蟲罩等，讓蛾蚋不要飛進來。
癭蚋是一種小型飛蟲，約2到3.5mm長，外型跟蚊子很相似，不過飛行能力不強，也不會叮咬人，成蟲大約2到3天就會死亡，喜歡藏身在居家裝潢的縫隙當中，成蟲有趨光性，因此容易在光源下發現死掉的癭蚋，影響居家衛生環境。
如果家中出現「潮濕蟲」，可用除濕機等，把家中濕度控制在50到60％，保持家中通風、乾燥，也可檢查家中牆壁、管路或地下室，有沒有漏水、壁癌的情況，排水口也可加上防蟲蓋等，預防潮濕蟲入侵。