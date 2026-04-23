房市低迷、交易量縮，房價卻反而越噴越高？住展雜誌今日（23日）發布北北桃近兩年預售屋成交行情統計，數據顯示房價呈現「量先價未行」的詭異狀態。雖然台北市均價微幅修正3%，但新北市與桃園市竟雙雙「多了一個字頭」，新北市均價更從前年的63.9萬元暴衝至73.2萬元，年漲幅高達14.6%。專家指出，房價數據跌不掉，關鍵就在於買盤高度集中在特定的精華區。
🟡 北北桃預售均價揭密：新北桃園逆勢衝高
根據住展雜誌統計，台北市2025年預售均價約117.9萬元，較前年的121.5萬元小幅下修。然而，新北市與桃園市卻逆勢衝高，新北市均價正式衝破7字頭；桃園市則由39.8萬元躍升至43.9萬元，年漲10.3%，同樣邁入4字頭大關。
🟡 新北均價漲幅奪冠：怪這3區賣太好
住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰分析，新北市房價之所以大漲超過14%，「怪這幾區賣太好」是主因。數據顯示，新北市第一環的精華區，包括板橋、三重、新店等蛋黃區，交易佔比從前年的40.9%一舉衝上55.3%，增加了約15個百分點，買盤高度集中化直接拉抬了整體的平均價格。
🟡 買家寧缺勿濫：精華區指標案撐盤韌性強
陳炳辰指出，雖然房市大環境冷淡，但買家「寧缺勿濫」的心理讓資金全數鎖定在一線地帶。桃園市也有相同趨勢，中壢與桃園兩大核心區的交易比例由34.6%升至42.5%。這些地區機能強、抗跌性高，加上指標案如板橋「遠揚」、中永和「漢皇」以及桃園「國泰」、「威均」等案，價格居高不下且買氣穩健，形成房價數據「沒理由跌」的強勁支撐。
🟡 專家觀點：蛋黃區買氣穩，房價高位盤整
專家表示，蛋黃區房價韌性強，在房市波動時不僅能撐盤，貸款空間也相對較大。當買盤高度集中在這些核心地帶，大幅減少了蛋白區的統計比例，成交均價自然呈現偏高態勢。預期今年精華區持續有指標型大案加入，在房市大環境未出現明顯反轉前，北台灣精華區房價仍將維持在高位盤整。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。
我是廣告 請繼續往下閱讀
根據住展雜誌統計，台北市2025年預售均價約117.9萬元，較前年的121.5萬元小幅下修。然而，新北市與桃園市卻逆勢衝高，新北市均價正式衝破7字頭；桃園市則由39.8萬元躍升至43.9萬元，年漲10.3%，同樣邁入4字頭大關。
住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰分析，新北市房價之所以大漲超過14%，「怪這幾區賣太好」是主因。數據顯示，新北市第一環的精華區，包括板橋、三重、新店等蛋黃區，交易佔比從前年的40.9%一舉衝上55.3%，增加了約15個百分點，買盤高度集中化直接拉抬了整體的平均價格。
陳炳辰指出，雖然房市大環境冷淡，但買家「寧缺勿濫」的心理讓資金全數鎖定在一線地帶。桃園市也有相同趨勢，中壢與桃園兩大核心區的交易比例由34.6%升至42.5%。這些地區機能強、抗跌性高，加上指標案如板橋「遠揚」、中永和「漢皇」以及桃園「國泰」、「威均」等案，價格居高不下且買氣穩健，形成房價數據「沒理由跌」的強勁支撐。
🟡 專家觀點：蛋黃區買氣穩，房價高位盤整
專家表示，蛋黃區房價韌性強，在房市波動時不僅能撐盤，貸款空間也相對較大。當買盤高度集中在這些核心地帶，大幅減少了蛋白區的統計比例，成交均價自然呈現偏高態勢。預期今年精華區持續有指標型大案加入，在房市大環境未出現明顯反轉前，北台灣精華區房價仍將維持在高位盤整。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。