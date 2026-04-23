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🟡 北北桃預售均價揭密：新北桃園逆勢衝高

▲北北桃近兩年預售屋平均成交單價比較。數據顯示台北市小幅修正，新北市與桃園市均價則分別年漲 14.6% 與 10.3%。（圖／住展雜誌提供）

新北均價漲幅奪冠：怪這3區賣太好

▲北北桃一線精華區交易佔比統計。新北市第一環（板橋、中永和、新店、三重）交易佔比突破 5 成，買氣集中化是拉抬均價的關鍵。（圖／住展雜誌提供）

買家寧缺勿濫：精華區指標案撐盤韌性強

專家觀點：蛋黃區買氣穩，房價高位盤整

房市低迷、交易量縮，房價卻反而越噴越高？住展雜誌今日（23日）發布北北桃近兩年預售屋成交行情統計，數據顯示房價呈現「量先價未行」的詭異狀態。雖然台北市均價微幅修正3%，但新北市與桃園市竟雙雙「多了一個字頭」，新北市均價更從前年的63.9萬元暴衝至73.2萬元，年漲幅高達14.6%。專家指出，房價數據跌不掉，關鍵就在於買盤高度集中在特定的精華區。根據住展雜誌統計，台北市2025年預售均價約117.9萬元，較前年的121.5萬元小幅下修。然而，新北市與桃園市卻逆勢衝高，；桃園市則由39.8萬元躍升至43.9萬元，年漲10.3%，同樣邁入4字頭大關。住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰分析，新北市房價之所以大漲超過14%，「怪這幾區賣太好」是主因。數據顯示，新北市第一環的精華區，包括，買盤高度集中化直接拉抬了整體的平均價格。陳炳辰指出，雖然房市大環境冷淡，但買家「寧缺勿濫」的心理讓資金全數鎖定在一線地帶。桃園市也有相同趨勢，中壢與桃園兩大核心區的交易比例由34.6%升至42.5%。這些地區機能強、抗跌性高，加上專家表示，蛋黃區房價韌性強，在房市波動時不僅能撐盤，貸款空間也相對較大。當買盤高度集中在這些核心地帶，大幅減少了蛋白區的統計比例，成交均價自然呈現偏高態勢。預期今年精華區持續有指標型大案加入，在房市大環境未出現明顯反轉前，北台灣精華區房價仍將維持在高位盤整。